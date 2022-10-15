جمارك منفذ قسطل البري تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ قسطل البري برئاسة خالد أحمد عيسى من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.

إخبارية عن سائق قادم من السودان

وقالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان رسمي إنه بناء علي إخبارية سرية مشتركة مقدمة من كل مصطفى محمود بالأمن الجمركي ووحدة البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد خليفه مفادها اعتزام «ف. م. س» سائق أتوبيس سوداني الجنسية تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالأتوبيس قيادته حال قدومه من السودان.

ضبط 34 هاتف محمول

وتم تشكيل لجنة جمركية من رأفت موسى وإسلام عبد الرحمن وأحمد محمود مأموري الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 34 هاتف محمول ماركة Redmi 9 A مخبأة داخل أماكن يصعب الوصول إليها بالأتوبيس قيادته، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 204 آلاف جنيه.

قرر أحمد مصطفى عثمان مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 14 لسنة 2022 وحرره عبد السلام عادل مأمور الحركة.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.