الشروط المطلوبة لاستيراد سيارة ملاكي من الخارج.. الجمارك توضح

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تفاصيل وخطوات الإفراج الجمركي النهائي على سيارات الاستعمال الشخصي وذلك من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت.

وقالت مصلحة الجمارك من خلال موقعها الرسمي إنه يجب شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وألا يكون قد سبق استخدامها، فيما عدا السيارات المجهزة تجهيزاً خاصاً والتي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.

وتابعت مصلحة الجمارك: «يشترط بالنسبة لسيارات الركوب المسموح باستيرادها مستعملة أن تكون مستوفاة لشرط العمر وقت الشراء أو التملك بالنسبة للاستيراد للاستخدام الشخصي وما تستورده الشركات والجهات العاملة في الخارج للاستخدام الخاص».

مصلحة الجمارك المصرية

وأضافت مصلحة الجمارك: «يجب على صاحب السيارة تقديم المستند الدال على ملكية السيارة طبقاً للتعليمات المعلنة ويتعين أن يكون تاريخ تحرير عقد البيع أو الفاتورة هو نفس تاريخ الشراء، وبالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية في هذا الخصوص فيجوز أن يكون تاريخ تحريرها لاحقاً لتاريخ الشراء، وفى كل الحالات يتعين أن يكون مستند الملكية معتمداً وموثقاً ولا يشترط أن يكون التوثيق في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء ويقبل أصل رخصة تسيير السيارة».

ويجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضح بها بيانات السيارة وسنة التملك والموديل على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك، صالحة لمدة شهر.

شروط استيراد سيارة

يتقدم صاحب السيارة بما يفيد تواجده بالخارج وقت تملك السيارة، وإذا كانت السيارة مشحونة يتعين تقديم صورة جواز السفر الخاص بمالك السيارة على أن تكون موثقة من الخارجية ويجب أن يكون مستلم السيارة في الميناء مالكها شخصياً أو بتوكيل صادر منه لقريب حتى الدرجة الثانية أو الزوجة.

في حالة تشكك الجمارك في أي من المستندات المقدمة يتم طلب الاستعلام من قطاع التجارة الخارجية موضحاً به المستند المتشكك فيه تحديداً وأسباب التشكك وفى حالة استعجال صاحب الشأن يتم الإفراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة السيارة وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده إلا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية.

السيارات الملاكي

ويستثنى من ذلك سيارات الملاكي المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل ويتم احتساب الثلاث سنوات من تاريخ الإفراج ويتم التنفيذ بالتأشير من الجمرك المختص على مستندات الإفراج المبلغة للمرور، ويسري ذلك على كافة الحالات التي تم الإفراج عنها قبل صدور القرار أو التي يتم الإفراج عنها بعد صدور القرار المشار إليه ويسمح لكل مستثمر باستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر علي أن يقدم موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه.