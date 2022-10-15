«روسيا»: هجوم أوكراني على مستودع للنفط في مدينة بيلغورود

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف، إن النيران اشتعلت في مستودع وقود في منطقة بيلغورود الروسية بعد قصفها اليوم، دون أن يحدد مصدر القصف.

واتهمت المناطق الحدودية الروسية ومنها بيلغورود أوكرانيا بمهاجمة أهداف بما في ذلك خطوط الكهرباء ومخازن الوقود منذ إرسال موسكو قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

كييف لم تصدر تعليقا على الحادث

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق فوري من كييف، وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، على وسائل التواصل الاجتماعي: «لدينا قصف آخر، وأصابت إحدى القذائف مستودعا للنفط في منطقة بيلغورود، وخدمات الطوارئ تكافح بالفعل الحريق»، ونشر صورة ألسنة اللهب والدخان الأسود يتصاعد في الهواء.

وقالت خدمة الطوارئ المحلية، إن واحدا من 10 خزانات تحتوي على وقود ديزل كان متبقيا وأضرمت فيه النيران، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء، فيما قال حاكم منطقة بيلغورود في وقت لاحق، إنه جرى إخماد الحريق.

حاكم منطقة بيلغورود يعلن إخماد الحريق

وقال مسؤولون روس الخميس الماضي، إن قذائف أوكرانية دمرت مستودعا للذخيرة كما أصابت مدرسة ومجمع سكني ومحطة كهرباء فرعية في منطقة بيلغورود.