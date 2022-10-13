مصر تطالب أطراف أزمة روسيا وأوكرانيا بالإصغاء لصوت العقل

صوتت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، على القرار المعروض في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدين الاستفتاءات الروسية الأربعة لضم أقاليم من أوكرانيا.

وجاء التصويت المصري اتساقا مع موقفها المتمسك بمقاصد ومواد ميثاق الأمم المتحدة الخاص بنبذ التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية من أجل اللجوء إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات.

مصر تحترم سيادة الدولة الوطنية

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن تصويت جمهورية مصر العربية جاء انطلاقا من احترام سيادة الدولة الوطنية ووحدة أرضيها الذي تتخذه مصر موقفا عبر 7 عقود منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة والتي شاركت مصر في تأسيسها.

ودعت مصر طرفي الأزمة الروسية الأوكرانية وجميع الأطراف المؤثرة بضرورة التوصل لحل تفاوضي يراعي مصالح جميع الأطراف دون استثناء لتحقيق الاستقرار والأمن الدولي، ووقف القتال والتدمير والآثار الإنسانية السلبية التي تحدث للمدنيين من هذه الأزمة.

ضرورة التعاون الدولي

وأشارت إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي من أجل تغليب لغة الحوار وصوت العقل للتوصل إلى تسوية تعمل على إرضاء جميع الأطراف من أجل عالم أفضل للجميع خاصة الشعوب التي تعاني، وبيّنت مصر أنه من المهم التوقف عن ازدواجية المعايير والمفاضلة بين المصالح والمبادئ في معالجة القضايا الدولية لن هذا يعمل على تصدير الأزمات للنظام الدولي المعاصر ويفاقمها ويؤدي إلى خلق نظام عاجز عن التفاعل الإيجابي مع متطلبات أطرافه

تأثير الأزمة الحالية على مصر

وكشفت مصر أن الأزمة الحالية تمس العالم أجمع وتؤثر على الاقتصاد بالسلب، مبينة أن الدول النامية والتي منها مصر هي الأكثر تأثرا على صعيد الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتوافر السلع والحبوب، وتناقص فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، وشددت مصر على ضرورة تغليب صوت العقل ولغة الحوار والامتناع عن أي عمل يأجج الأزمة الراهنة.