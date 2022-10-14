آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تعلن توسعها بإنتاج الطائرات المسيرة

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، أن موسكو ستتوسع بإنتاج الطائرات المسيرة بعد أن نجحت في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفي آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن بلاده ستبدأ إنتاج هذا النوع من الطائرات المسيرة على نطاق واسع بعد أن أثبتت كفاءتها في العمليات العسكرية في الجارة الغربية، بحسب ما نقلته وكالة «تاس» للأنباء.

روسيا تنفي تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة إيرانية الصنع

وأضاف ميدفيديف: «الطائرات المسيرة أثبتت كفاءتها في الصراعات الحديثة، استخدامها في إطار العملية العسكرية الخاصة ضرورة ملحة».

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت أن سلسلة من الهجمات الروسية نفذت بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن جهتها، نفت طهران وموسكو، الاستعانة بمسيرات من إيران، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية، بعدما أعلن الجيش الأوكراني أن هذه الطائرات أطلقتها روسيا من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا منذ العام 2014، مضيفا أنه تم تدمير تسع منها.

وفي سياق آخر أكد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتدريب الجنود الأوكرانيين في بولندا كجزء من مهمة مساعدة عسكرية أوسع للقوات الأوكرانية.

إنشاء قيادة تدريب متعددة الجنسيات في بولندا

وأضاف بلاشاك، عقب اجتماع لوزراء دفاع «الناتو» في بروكسل: «سيتم إنشاء قيادة تدريب متعددة الجنسيات في بولندا في المستقبل القريب»، حيث أبرم سفراء الاتحاد الأوروبي اتفاقا سياسيا بشأن مهمة مساعدة عسكرية للقوات الأوكرانية، التي من شأنها أن تعمل في العديد من الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية.

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إن باريس لا تريد حربا عالمية، مشددا على مساعدة أوكرانيا على المقاومة أمام روسيا.

وأكد الرئيس الفرنسي في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «لا نريد حربا عالمية، ونحن نساعد أوكرانيا على المقاومة، ولا نقوم بمهاجمة روسيا»، مشيرا إلى أنه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيقاف هذه العملية واحترام سيادة أوكرانيا.