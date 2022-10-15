«مديرية الإسكندرية» تكرم الفائزين في المسابقة القومية للدبلومات

كرَّم الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم السبت، الطلاب الفائزين في المسابقة القومية للمهارات للتعليم الفني والحاصلين على ست ميداليات، مشيرا إلى أهمية تطوير التعليم الفني في مصر أولوية حكومية لخدمة احتياجات سوق العمل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية في بيان، أن تطوير التعليم الفني في مصر أولوية حكومية لخدمة احتياجات سوق العمل بمعايير جودة عالمية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية يبدأ من اهتمام القيادة السياسية بهذا التطوير ووضعه على رأس قائمة أولويات رؤية مصر 2030.

11 طالبا من الإسكندرية يشاركون في مسابقات التعليم الفني

وأوضح عربي أبو زيد أن فريق محافظة الإسكندرية شارك بأحد عشر طالب وطالبة من محافظة الإسكندرية صناعي وفندقي وتكنولوجية بالمرحلة النهائية وتم تصعيد طالبين وحصلا على ميداليات ذهبية والتأهل للمسابقة العالمية في فنلندا وفرنسا قريبا، وهما أحمد خالد محمد عبد الرحيم وملك محمد فوزي.

طلاب التعليم الفني بالإسكندرية يحصدون مراكز في مسابقات القومية

كما حصل عدد من الطلاب على مراكز وجوائز أخرى مثل: محمد مجدى السيد «تك الويب» على المركز الثاني جمهوري والميدالية الفضية، كما فاز زياد عطا الله وحصلت رحمة محمد مصطفى «فني طهي»، وفازت فريدة محمد قابيل ورنين أشرف عبد السعيد «تجميل»، وحصل سعد أحمد سعد على المركز الرابع جمهوري وفاز أحمد محمود السيد بالمركز الخامس في «فني طهي»، ويوسف أحمد عبد المنعم في «تطوير برمجيات الموبايل» يوسف علاء نصر في «كابلات شبكة الإنترنت» .