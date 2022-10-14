732 ندوة عن التغذية السليمة خلال سبتمبر وأول أكتوبر في مدارس الإسكندرية

عقدت فرق الثقافة الصحية بالمناطق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية، عددا من الندوات بالمدارس بهدف رفع الوعي الصحي للطلاب في جميع المراحل الدراسية، وبلغ عدد الندوات التي تم عقدها على مدار شهر سبتمبر والنصف الأول من أكتوبر 732 ندوة، في 270 مدرسة ، لعدد 13974 مستفيدا.

وقالت أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في بيان، إن الندوات تناولت عددا من الموضوعات الصحية مثل التغذية السليمة، وأهمية النشاط البدني، والنظافة الشخصية، ونظافة البيئة، وصحة المراهقين، والوقاية من الأمراض المعدية، وكان على رأسها التنويه عن أهمية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية.

كشف وعلاج مجاني ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر

وأضافت أميرة طهيو: جاءت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية لتحويل الحالات المصابة إلى عيادات التأمين الصحي وذلك لاستكمال الفحوصات والمتابعة وصرف العلاج بالمجان.

زيادة الوزن تعرض الطفل للأمراض المزمنة

وأشارت «طهيو» إلى أن زيادة الوزن ليست علامة من علامات الصحة لذلك يجب إلقاء الضوء على صرورة تناول غذاء صحي ومتوازن، وممارسة النشاط البدني، والاهتمام بوجبة الإفطار لأن زيادة الوزن بالنسبة للطفل تجعله أكثر عرضة للأمراض المزمنة.