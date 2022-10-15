«الخارجية الروسية»: الناتو انهزم بأوكرانيا ومستمر في تصعيد الأوضاع

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» عانى بالفعل من هزيمة في أوكرانيا مرتبطة بانهيار المشروع الغربي لتحويل أوكرانيا إلى دولة «معادية لروسيا».

وقال جروشكو في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء: «لقد هُزم الناتو بالفعل في أوكرانيا، هذه الهزيمة مرتبطة بانهيار مشروع تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا».

موسكو: الناتو فشل في تحويل أوكرانيا لدولة معادية

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، قال إن انتصار روسيا في الصراع بأوكرانيا يعني هزيمة الناتو، مشيرًا إلى أن الحلف يجب ألا يسمح بذلك، وذلك قبل اجتماع لوزراء دفاع دول حلف الناتو في 11 أكتوبر الجاري.

كما أكد سابقًا أن الدول الأعضاء في الحلف الدفاعي موحدة في دعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا ومنع انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه كان بإمكان الناتو منع التصعيد في أوكرانيا، إلا أنه اختار العكس، قائلًا: «حلف الناتو مستمر في التصعيد ويرفع من حجم المخاطرة».

الخارجية الروسية: انضمام جورجيا وأوكرانيا للناتو بمثابة قنبلة موقوتة

وشدد على أن انضمام جورجيا وأوكرانيا للناتو يكون بمثابة قنبلة موقوتة في قاعدة الأمن الأوروبي، منوهًا بأن موسكو حذرت من عواقب ذلك مرارًا وتكرارًا، والغرب تجاوز الخط الأحمر بهجومه على جسر القرم في إشارة إلى التفجير الذي وقع قبل أيام على الجسر وخلف خسائر كبيرة.

وتشهد العلاقات بين روسيا والدول الغربية توترات كبيرة منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.