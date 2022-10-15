حالة الطقس.. تعرف على خريطة سقوط الأمطار بمحافظات شمال الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على محافظات شمال الصعيد، إذ تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من هذا اليوم، حيث التقلبات الجوية المعتادة التي دائما ما يشهدها فصل الخريف.

سقوط أمطار خفيفة على محافظات شمال الصعيد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع سيكون غدا سقوط أمطار خفيفة على محافظات شمال الصعيد والتي تشمل محافظة الفيوم ومحافظة بني سويف ومحافظة المنيا، وذلك بفرصة حدوث 40%.

الأمطار متوسطة الشدة ورعدية

وأوضحت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على السواحل الغربية ومناطق شمال ووسط الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون رعدية.

حالة الطقس غدا الأحد

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية أن يسود حالة الصقس غدا الأحد معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد حار على محافظات جنوب الصعيد، أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، لتسجل العظمى في محافظات شمال الصعيد الدرجة العظمى 31 والصغرى 20.

وسجَّلت القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تكون خريطة درجات الحرارة المتوقعة في البلاد، كالتالي:

السواحل الشمالية الدرجة العظمى 26 والصغرى 22، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24، شمال الصعيد الدرجة العظمى 31 والصغرى 20، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22 درجة.