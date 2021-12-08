«لو ساكن في الدور الأخير».. كيف تحمي منزلك من المخاطر عند سقوط المطر؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن عدم استقرار حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أن طقس اليوم الأربعاء يشهد حالة من نشاط الرياح المحملة بالأتربة والرمال بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار في العديد من الأماكن.

ويعاني الكثيرين عند سقوط الأمطار، خاصة أصحاب الأدوار العليا وسكان الدور الأخير، لذا قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدة نصائح يجب اتباعها لقاطني الأدوار الأخيرة عند سقوط الأمطار وعدم استقرار حالة الطقس.

نصائح لسكان الأدوار الأخيرة لتجنب مخاطر الكهرباء عند سقوط الأمطار

- عدم ملامسة الفيشة بيدٍ مبللة.

- فصل كل المفاتيح والأجهزة الكهربائية.

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة إلا بعد التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخل الشقة.

- التأكد من عمل ممر «مزراب»، لتصريف المياه فوق سطح العقار حتى لا يتم تسريب المياه للتوصيلات الكهربائية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على كل الأنحاء.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% تقريبا على نماطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% تقريبا على مناطق من جنوب الدلتا، قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

شهدت كل الأنحاء خلال الساعات القليلة الماضية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بعد أن ساءت الأحوال الجوية في محافظة الإسكندرية بالتزامن مع نوة قاسم، ما جعل الأرصاد الجوية، تعلن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ أنه من المتوقع، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كل الأنحاء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية، وتصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، في كل الأنحاء، وفقما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها كالتالي:

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على كل الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% تقريبا على نماطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% تقريبا على مناطق من جنوب الدلتا، قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية خلال الساعات القادمة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم في الساعة، ويكون هناك ارتفاع في الأمواج بين 4 إلى 5 أمتار، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كم في الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15