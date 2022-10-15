وزير الرياضة يوجه بافتتاح مشروع «مكن طفلك» لذوي الهمم خلال أيام

وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مسئولي مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع « مكّن طفلك» خلال أيام، إذ يتضمن المشروع، تخصيص منطقة كاملة شاملة لذوي الهمم من أبناء محافظة القليوبية، وتشمل أنشطة رياضية، وتنمية مهارات، وتكامل حسي وعلاجي للأطفال ذوي الهمم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش زيارته المفاجئة، اليوم، لمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، أن الوزارة تضع نصب عينيها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بذوي الهمم، لافتا الى أننا بجانب الاهتمام بتوفير الأنشطة الرياضية لذوي الهمم، فإننا نستهدف اكتشاف منهم أبطال ذوى الهمم والقدرات وقادرون باختلاف، لأنهم كنز مصر الحقيقي، ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة.

الوزير يكشف عن خطة تدريب الموهوبين من ذوي الهمم

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن هناك مرحلة أخرى بعد اكتشاف المواهب من ذوي الهمم، تتضمن تنظيم برامج لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والانجازات التى يفخر بهم الوطن.

وأجرى الوزير، زيارة مفاجئة لمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، اليوم، للوقوف علي أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تقوم بها إدارة المركز برئاسة محمود الجراحي المدير التنفيذي، ودعم وتخطيط المجلس التنفيذي في دورته الجديدة.

مراكز التنمية الرياضية تنفيذ لتوجيهات واهتمام الرئيس بالبعد الاجتماعي للمواطنين

أشاد الدكتور أشرف صبحي، بالانجازات الاستثمارية الجديدة والمتنوعة، التي عكست زيادة في جذب أهالي منطقة شبرا الخيمة، لدخول المركز وتقديم كل الخدمات الرياضية، إلى جانب تجديد الملاعب القانونية والخماسية، كما تفقد أعمال الصيانة بحمام السباحة الي جانب، وقطاع الخدمات الاجتماعية، من بينها قاعات المناسبات ملاهي الأطفال.

كما أشاد الوزير، بمشروع الطاقة الشمسية الذي يعتبر مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة أول المستخدمين له، ليكون ترجمة حقيقية للتطوير والاستثمار الرياضي، الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الاجتماعي لأفراد المجتمع.

واوضح الوزير، أن التوسع في إنشاء مراكز التنمية الرياضية والشبابية، والاهتمام بتطويرها، إحدى صور تحقيق الحق الدستوري في إتاحة ممارسة الرياضة بأدواتها وأهدافها لجموع أفراد الشعب المصري دون تمييز، فضلا عن كونها تتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة في إقامة منشآت فائقة الجودة لكل شرائح المجتمع، ومنافستها للأندية الرياضية الأهلية.