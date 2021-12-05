وزير الرياضة: أصحاب الهمم بقوا مصدر فخر لأسرهم بعد 2014

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّه تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع الحوار المجتعي وورش العمل، بشأن الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، شارك عدد من الشباب من ذوي الهمم بعدد من ورش العمل، لصياغة أفكارهم وآمالهم بشأن مستقبل العمل الشبابي، تحت عنوان «قادرون باختلاف».

صبحي: اللي كان عنده ابن من ذوي الإعاقة كان بيداريه عن الناس.. دلوقتي بيفتخر بيه

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي استضافها مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ونقلتها القنوات الفضائية المصرية على الهواء مباشرة: «يمكن اللي عاوز أضيفة في جملة صغيرة، في فترة من الفترات كان أهالينا وأسرنا اللي عندهم ابن أو ابنة من ذوي الإعاقة، كان بيتكسف أو يداري الأمر ده، ومش عاوز يواجه المجتمع بيه».

الاندماج المجتمعي

وتابع الرئيس السيسي: «من بعد 2014 بقى في فخرة عند كل أسرة لها ابن من ذوي الهمم، لأنه زي ما شهدنا الاندماج المجتمعي اللي مصر خرجت بيه في القطاع ده، بقى فيه المذيع والإعلامي ومعيد الجامعة، وكل المهن، ده غير الأبطال الرياضيين، جزيل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».