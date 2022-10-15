برلماني: إطلاق قناة القاهرة الإخبارية خطوة لتصحيح مسار الإعلام

كشف النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية بمثابة إنجاز لمرحلة تاريخية ومهمة في مشوار تصحيح مسار الإعلام المصري ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتا إلى أن هذه القناة سيكون لها دور تنافسي في الإعلام الإخباري، ومن المتوقع أن تتربع على عرش الإعلام.

وأشاد عبدالقادر، بالتجربة، متوقعا أن تنقل القناة الفضائية كل كبيرة وصغيرة تخص الشأن الداخلي لمصر، بالإضافة إلى دورها بالغ الأهمية في توجيه رسائلها الإعلامية للعالم لدحر الشائعات والأكاذيب التي تبث سمومها قنوات الشر والدم.

دور بارز في إظهار الحقائق

وأوضح أن هذه القناة سيكون لها دورها البارز في إظهار الحقائق والعمل بحيادية وشفافية كاملة.

وقال عبدالقادر: «أرى ويتفق معي المتابع للوسط الإعلامي وخاصة المرئي، أهمية قصوى لأن تكون لدى مصر قناة إخبارية تليق بها اسما ومكانة، خاصة في ظل دعوة الرئيس المتكررة لأهمية مواكبة الأحداث محليا وإقليميا وعالميا».

وتابع عبدالقادر في تصريحات صحفية: «نجاح هذه القناة بات أمرا واقعيا في الوقت الذي تعاني المنطقة العربية والمحيط الإقليمي خلاله من فراغ كبير بعد ثورات الربيع العربي، التي جاءت نتيجة انعدام ثقة الجمهور في الكثير من القنوات الفضائية، وهو ما جعل هناك ما يشبه الفراغ الكامل».

وأشار عبدالقادر، إلى أهمية أن تكون هناك فرصة أمام القناة الجديدة للتفاعل مع جميع الأحداث بالشكل اللائق، وامتداد البث وصولا إلى السوشيال ميديا لتوسعة جمهور المشاهدين للقناة التي يتوقع لها الجميع أن تكون بداية انطلاقه قوية جدا.

برامج توعوية وثقافية

وأضاف أنه من المتوقع أن تحتوي خريطة القناة البرامجية على برامج توعوية وثقافية بالإضافة إلى إطلاق قوالب إعلامية تكون صوتا لأصحاب المظالم، وتعمل على توصيل رسالتهم إلى المسؤولين.

وكشف عضو مجلس النواب عن أن القناة تمثل إضافة مهمة وقوية للإعلام، ودليل حي على أن الإعلام المصري لا يزال قادرًا على التطوير والإبداع.