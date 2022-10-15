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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «القاهرة الإخبارية» إعلام يليق بـ«جمهورية جديدة»

كتب:

محمد عزالدين
08:14 م | السبت 15 أكتوبر 2022
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 16 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «القاهرة الإخبارية».. إعلام يليق بـ «جمهورية جديدة»

- استجابة لتوجيه الرئيس «السيسي» في 2017.. الاستعداد لإطلاق القناة الإقليمية تزامنا مع قمة المناخ

- خبراء وإعلاميون يحتفون بالقناة الإقليمية قبل انطلاقها

- نقيب الإعلاميين: ستولد عملاقة وتعيد الريادة لمصر.. والتخطيط واختيار الاسم وشبكة المراسلين أهم معايير نجاحها

«الطاهري»: قناة «القاهرة» تمثل صوت مصر الدولي

- إعلاميون عرب: العالم يرى المنطقة ويسمع صوتها من «القاهرة»

-«الحوار الوطني» يستعد لمناقشة المحاور الثلاثة.. والمنسق العام: تلقينا نحو 15 ألف مقترح حتى الآن

-«رشوان»: «الحوار الوطني» ماضٍ في طريقه.. والجميع حريص على نجاحه.. والتوقعات بفشله ليست في محلها

-العمارة الخضراء.. رهان رابح على الطبيعة

-«الوطن» في قرية «موسى ميزار» بالفيوم.. منازل ريفية مبنية بضوابط لحماية البيئة والصحة

- حل بيئي مستدام لمواجهة تغير المناخ وخفض استهلاك الطاقة لتحسين جودة حياة المواطنين

- مهندسون شاركوا في «التجربة»: علمنا الأهالي إنتاج طوب التربة.. ونهدف لإنشاء ورشة لتدريبهم

- نظام «الهرم الأخضر» خطوة لإنقاذ القرى المصرية بـ 7 معايير.. واعتماد المتحف الكبير ضمن النظام البيئي

- وزير خارجية الهند: اندهشت كثيرا بالتطور الذي أحدثته «حياة كريمة»

- «شكري» لـ«جايشانكار»: مصر قطعت شوطا كبيرا في الارتقاء بمعيشة المواطنين

-«الملا»: مصر الوحيدة بالمنطقة التي تملك بنية تحتية لتصدير الغاز

-«تاج الدين»: وضع «كورونا» الحالي مستقر.. والإصابات قليلة وبسيطة

الصفحة الثانية

-فحص 5 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة»

-«الداخلية»: قوافل إنسانية وطبية بالجيزة ومطروح

-«الصحة»: إجراء مليون و397 ألف عملية ضمن «إنهاء قوائم الانتظار»

-«الإسكان»: 8136 وحدة جاهزة للتسليم بـ «سكن المصريين» في أكتوبر الجديدة

- توجيهات للمحافظين برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

-«التضامن»: فحص 120 ألف مدمن خلال 9 أشهر

-«الشرطة» تحتفل بتخريج كوارد أمنية من «أفريقيا والكومنولث»

-أطراف صناعية «هدية» للمرضى غير القادرين: من حقهم يعيشوا حياتهم

الصفحة الثالثة

-«العالمي للمياه»: «أسبوع القاهرة» منصة للحوار على المستوى الدولي

-«المالية»: حققنا الانضباط المالي وسجلنا مؤشرات إيجابية

-الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لمنظومة التأمين الكيميائي

-«قطاع الأعمال»: توقيع عقود تطوير شركات الأدوية بـ 3.4 مليار جنيه

- مصر تعزي تركيا في ضحايا انفجار منجم فحم شمال البلاد

- وزيرة البيئة بـ«الكونغو»: مصر معنية بطرح أولويات أفريقيا بمؤتمر المناخ

-«الداخلية»: استخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين مجانا لمدة أسبوع

-«الكهرباء»: تحويل الخطوط الهوائية بالصعيد إلى «أرضية»

-«الإسكندرية خالية من البلاستيك».. مبادرة لإنقاذ البيئة

-تعاون مصري أردني للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة

-«صلاح» يتحدى «هالاند» اليوم في لقاء ليفربول والسيتي

الصفحة الرابعة

-«العمارة الخضراء» رهان رابح على الطبيعة

-حل بيئي لمواجهة تغير المناخ وتقليل فواتير الطاقة وتحسين جودة الحياة

-«سكينة» تودع حياة المجاري بفضل «العمارة البيئية»: رجعنا بني آدمين

-المعماري عادل فهمي: العمارة الحديثة تجعل الريف خاليا من التلوث بما يخدم صحة الإنسان وقدرته الإنتاجية

-مقال رأي لـ الدكتور محمود خليل، بعنوان: «النبي» وتبجيل المرأة

الصفحة الخامسة

-التحديات المناخية تبدأ.. والهرم الأخضر خطوة إنقاذ بـ 7 معايير

-الأخضر وصف وليس لونا.. أول إسكان اجتماعي يوفر «الراحة الحرارية» للسكان

-«قالب طوب من مواد طبيعية».. أول دروس الطفل الواعي

-المعماري أيمن ملوك: العمارة الخضراء توفر على الدولة ميزانيات الصحة والطاقة

-مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: الكوميديا فن العقل

الصفحة السادسة

-«القاهرة الإخبارية» إعلام يليق بـ«جمهورية جديدة»

-«عاصمة الخبر» بتوقيت «أم الدنيا»: صوت مصر يصل للعالم

-«الطاهري»: قناة «القاهرة» تمثل صوت مصر الإقليمي.. وقطاع أخبار «المتحدة» جاهز لتغطية قمة المناخ بالبث المباشر ومكتبة أفلام وثائقية

-كوكبة إعلامية تنضم إلى قناة القاهرة الإخبارية

-مقال رأي لـ للكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، بعنوان: هنا «القاهرة الإخبارية»

الصفحة السابعة

-نقيب الإعلاميين: التخطيط الجيد واضح في كل خطوة.. بداية من اختيار اسم «القاهرة» وصولا إلى شبكة المراسلين

-«سعدة»: «القاهرة الإخبارية» ستولد عملاقة وتعيد الريادة المستحقة لمصر كعاصمة حقيقية للأخبار

-إطلاق قناة إقليمية ودولية لمصر خطوة مهمة رغم أنها تأخرت كثيرا.. وستكون منافسا قويا

-للإعلام اليد الطولى في نقل الأحداث والأخبار إلى المشاهدين والمتابعين في أنحاء العالم

-تعاون مشترك بين النقابة والقناة

-خبراء إعلام يضعون الأولويات: نقل قضايا مصر باحترافية والتصدي للشائعات

-إعلاميون عرب: العالم سيرى المنطقة ويسمع صوتها من مصر: لسان «إعلامي» مبين

الصفحة الثامنة والأخيرة

-مصر التي في قلب القارة السمراء: التاريخ مادة أساسية بالعربي والفرنساوي

-«هناء» تحترف رسم لوحات: تتلبس أو توضع على الجدران

-هالة «نمبر وان» في بطولة العالم للإنقاذ بـ«الجري كل الجدعنة»

-صدقة جارية وصاحبها عايش: «أنور» يعلم أبناء قريته بعد السبعين

-بدل ما ترميها استثمر فيها: «الفازة» دي أصلها زجاجة قديمة و«دماغ أحمد»

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بقلم محمد عزالدين