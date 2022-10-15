اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «القاهرة الإخبارية» إعلام يليق بـ«جمهورية جديدة»
كتب:
محمد عزالدين
08:14 م | السبت 15 أكتوبر 2022
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 16 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «القاهرة الإخبارية».. إعلام يليق بـ «جمهورية جديدة»
- استجابة لتوجيه الرئيس «السيسي» في 2017.. الاستعداد لإطلاق القناة الإقليمية تزامنا مع قمة المناخ
- خبراء وإعلاميون يحتفون بالقناة الإقليمية قبل انطلاقها
- نقيب الإعلاميين: ستولد عملاقة وتعيد الريادة لمصر.. والتخطيط واختيار الاسم وشبكة المراسلين أهم معايير نجاحها
«الطاهري»: قناة «القاهرة» تمثل صوت مصر الدولي
- إعلاميون عرب: العالم يرى المنطقة ويسمع صوتها من «القاهرة»
-«الحوار الوطني» يستعد لمناقشة المحاور الثلاثة.. والمنسق العام: تلقينا نحو 15 ألف مقترح حتى الآن
-«رشوان»: «الحوار الوطني» ماضٍ في طريقه.. والجميع حريص على نجاحه.. والتوقعات بفشله ليست في محلها
-العمارة الخضراء.. رهان رابح على الطبيعة
-«الوطن» في قرية «موسى ميزار» بالفيوم.. منازل ريفية مبنية بضوابط لحماية البيئة والصحة
- حل بيئي مستدام لمواجهة تغير المناخ وخفض استهلاك الطاقة لتحسين جودة حياة المواطنين
- مهندسون شاركوا في «التجربة»: علمنا الأهالي إنتاج طوب التربة.. ونهدف لإنشاء ورشة لتدريبهم
- نظام «الهرم الأخضر» خطوة لإنقاذ القرى المصرية بـ 7 معايير.. واعتماد المتحف الكبير ضمن النظام البيئي
- وزير خارجية الهند: اندهشت كثيرا بالتطور الذي أحدثته «حياة كريمة»
- «شكري» لـ«جايشانكار»: مصر قطعت شوطا كبيرا في الارتقاء بمعيشة المواطنين
-«الملا»: مصر الوحيدة بالمنطقة التي تملك بنية تحتية لتصدير الغاز
-«تاج الدين»: وضع «كورونا» الحالي مستقر.. والإصابات قليلة وبسيطة
الصفحة الثانية
-فحص 5 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة»
-«الداخلية»: قوافل إنسانية وطبية بالجيزة ومطروح
-«الصحة»: إجراء مليون و397 ألف عملية ضمن «إنهاء قوائم الانتظار»
-«الإسكان»: 8136 وحدة جاهزة للتسليم بـ «سكن المصريين» في أكتوبر الجديدة
- توجيهات للمحافظين برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار
-«التضامن»: فحص 120 ألف مدمن خلال 9 أشهر
-«الشرطة» تحتفل بتخريج كوارد أمنية من «أفريقيا والكومنولث»
-أطراف صناعية «هدية» للمرضى غير القادرين: من حقهم يعيشوا حياتهم
الصفحة الثالثة
-«العالمي للمياه»: «أسبوع القاهرة» منصة للحوار على المستوى الدولي
-«المالية»: حققنا الانضباط المالي وسجلنا مؤشرات إيجابية
-الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لمنظومة التأمين الكيميائي
-«قطاع الأعمال»: توقيع عقود تطوير شركات الأدوية بـ 3.4 مليار جنيه
- مصر تعزي تركيا في ضحايا انفجار منجم فحم شمال البلاد
- وزيرة البيئة بـ«الكونغو»: مصر معنية بطرح أولويات أفريقيا بمؤتمر المناخ
-«الداخلية»: استخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين مجانا لمدة أسبوع
-«الكهرباء»: تحويل الخطوط الهوائية بالصعيد إلى «أرضية»
-«الإسكندرية خالية من البلاستيك».. مبادرة لإنقاذ البيئة
-تعاون مصري أردني للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة
-«صلاح» يتحدى «هالاند» اليوم في لقاء ليفربول والسيتي
الصفحة الرابعة
-«العمارة الخضراء» رهان رابح على الطبيعة
-حل بيئي لمواجهة تغير المناخ وتقليل فواتير الطاقة وتحسين جودة الحياة
-«سكينة» تودع حياة المجاري بفضل «العمارة البيئية»: رجعنا بني آدمين
-المعماري عادل فهمي: العمارة الحديثة تجعل الريف خاليا من التلوث بما يخدم صحة الإنسان وقدرته الإنتاجية
-مقال رأي لـ الدكتور محمود خليل، بعنوان: «النبي» وتبجيل المرأة
الصفحة الخامسة
-التحديات المناخية تبدأ.. والهرم الأخضر خطوة إنقاذ بـ 7 معايير
-الأخضر وصف وليس لونا.. أول إسكان اجتماعي يوفر «الراحة الحرارية» للسكان
-«قالب طوب من مواد طبيعية».. أول دروس الطفل الواعي
-المعماري أيمن ملوك: العمارة الخضراء توفر على الدولة ميزانيات الصحة والطاقة
-مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: الكوميديا فن العقل
الصفحة السادسة
-«القاهرة الإخبارية» إعلام يليق بـ«جمهورية جديدة»
-«عاصمة الخبر» بتوقيت «أم الدنيا»: صوت مصر يصل للعالم
-«الطاهري»: قناة «القاهرة» تمثل صوت مصر الإقليمي.. وقطاع أخبار «المتحدة» جاهز لتغطية قمة المناخ بالبث المباشر ومكتبة أفلام وثائقية
-كوكبة إعلامية تنضم إلى قناة القاهرة الإخبارية
-مقال رأي لـ للكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، بعنوان: هنا «القاهرة الإخبارية»
الصفحة السابعة
-نقيب الإعلاميين: التخطيط الجيد واضح في كل خطوة.. بداية من اختيار اسم «القاهرة» وصولا إلى شبكة المراسلين
-«سعدة»: «القاهرة الإخبارية» ستولد عملاقة وتعيد الريادة المستحقة لمصر كعاصمة حقيقية للأخبار
-إطلاق قناة إقليمية ودولية لمصر خطوة مهمة رغم أنها تأخرت كثيرا.. وستكون منافسا قويا
-للإعلام اليد الطولى في نقل الأحداث والأخبار إلى المشاهدين والمتابعين في أنحاء العالم
-تعاون مشترك بين النقابة والقناة
-خبراء إعلام يضعون الأولويات: نقل قضايا مصر باحترافية والتصدي للشائعات
-إعلاميون عرب: العالم سيرى المنطقة ويسمع صوتها من مصر: لسان «إعلامي» مبين
الصفحة الثامنة والأخيرة
-مصر التي في قلب القارة السمراء: التاريخ مادة أساسية بالعربي والفرنساوي
-«هناء» تحترف رسم لوحات: تتلبس أو توضع على الجدران
-هالة «نمبر وان» في بطولة العالم للإنقاذ بـ«الجري كل الجدعنة»
-صدقة جارية وصاحبها عايش: «أنور» يعلم أبناء قريته بعد السبعين
-بدل ما ترميها استثمر فيها: «الفازة» دي أصلها زجاجة قديمة و«دماغ أحمد»