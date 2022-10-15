نقيب الإعلاميين: التخطيط الجيد واضح.. بداية من اختيار اسم القاهرة الإخبارية وصولا إلى المراسلين

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن قناة القاهرة الإخبارية ستُولد عملاقة ومخطط لتدشينها جيداً، لافتاً إلى أنه متفائل بما ستُحدثه القناة من أثر على مستوى الإعلام المحلى والإقليمى والدولى، لا سيما بعد الإعلان عن وجود عدة مكاتب لها وشبكة مراسلين فى عدد من عواصم دول العالم المهمة.

وأضاف نقيب الإعلاميين، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أنه ينصح كل المنضمين إلى قناة القاهرة الإخبارية بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى وما يتضمنه من محاور عمل مثل تحرِّى الدقة فى نقل المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، فضلاً عن الموضوعية وعدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعى فى نقل الأخبار، مؤكداً أنه ستكون هناك حالة تعاون بين النقابة والقناة لتطبيق هذه المحاور وغيرها من مجالات التعاون.. وإلى تفاصيل الحوار:

إطلاق قناة إقليمية ودولية لمصر خطوة مهمة رغم أنها تأخرت كثيراً.. وستكون منافساً قوياً

فى البداية، ما أهمية وجود قناة إقليمية ودولية لمصر من وجهة نظر نقيب الإعلاميين؟

- أرى أن تدشين قناة إقليمية ودولية لمصر خطوة فى غاية الأهمية رغم أنها تأخرت كثيراً، لأنه لا بد أن يكون لنا منبر إعلامى إخبارى إقليمى ودولى ينقل الحقيقة بكامل المصداقية والمهنية للعالم أجمع، وأرى أن قناة القاهرة الإخبارية ستُحدث أثراً كبيراً على المستوى العالمى، لأنه مخطط لها جيداً، خاصة أنها أعلنت عن وجود مكاتب لها وشبكة مراسلين فى عدد كبير من عواصم العالم، وعليه أرى أنها ستكون منافساً قوياً فى عالم القنوات الإخبارية.

برأيك ما عوامل نجاح قناة القاهرة الإخبارية؟

- عوامل النجاح لقناة القاهرة الإخبارية تتمثل فى 3 معايير، وهى المصداقية وسرعة نقل الخبر والأحداث والالتزام بالمهنية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامى، هذه العوامل الثلاثة كفيلة بإنجاح هذه القناة واستمرارها منافساً قوياً فى ماراثون القنوات الإخبارية العالمية.

للإعلام اليد الطولى فى نقل الأحداث والأخبار إلى المشاهدين والمتابعين فى أنحاء العالم

هل تدشين قناة القاهرة الإخبارية أعاد التأكيد على أهمية دور الإعلام فى إبراز الحقائق؟

- للإعلام اليد الطولى فى نقل الأحداث والأخبار ومجريات الأمور إلى المشاهدين والمتابعين فى كافة أنحاء العالم، وتحديداً مع وجود التطبيقات المختلفة الإلكترونية على شبكة الإنترنت العالمية لمحتوى هذه القنوات، وأنا أرى أن التطور التكنولوجى سيكون داعماً للقنوات التليفزيونية أكثر من كونه منافساً لها، حيث سيجرى الاستفادة من التطور التكنولوجى بخصوص نشر محتوى ما تقدمه القناة من برامج ونشرات.

من وجهة نظرك ما دلالة اسم القناة «القاهرة الإخبارية» وكيف قرأت الشعار الذى اتخذته «عاصمة الخبر»؟

- الشعار له دلالة كبيرة وتم انتقاؤه بعناية لأن العاصمة تعنى أنها مركز الإدارة، وعندما يتم استخدام هذا الشعار فهذا دليل كبير على أن هناك دراسة واضحة بأن تكون هذه القناة هى مركز الأخبار على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وهو ما يجعلها أمام مسئولية كبيرة يجب أن يعيها القائمون عليها حتى تكون عند حسن ظن المشاهد وتكون اسماً على مسمى القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر.

كيف يمكن عودة الريادة الإعلامية المعروفة تاريخياً لمصر؟

- نحن أمام تجربة جديدة أرى أنها توفَّر لها الكثير من الإمكانيات المادية والبشرية وتم التخطيط الإعلامى لها جيداً، كل هذه مؤشرات ومقومات تجعلنا نتفاءل وننتظر أن تعود بنا قناة القاهرة الإخبارية إلى ريادة إعلامية مصرية كما هو معروف عن تاريخ الإعلام المصرى.

بماذا تنصح العاملين فى قناة القاهرة الإخبارية؟

- أنصح الإعلاميين العاملين فى قناة القاهرة الإخبارية وغيرها من القنوات المصرية بأن يبذلوا قصارى جهدهم فى تأدية مهنتهم السامية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامى الذى يحدد لهم خارطة طريق مهنية تبصّرهم بواجباتهم وحقوقهم المهنية، أبرزها تحرِّى الصدق والدقة فيما يتم بثه، إضافة إلى أخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية لدحض الشائعات، وعدم الاعتماد على السوشيال ميديا كمصدر للأخبار، فضلاً عن التنوع وإتاحة مساحة لمختلف الآراء وعدم تناول موضوعات التمييز بكافة ألوانه وقضايا الأمن القومى.

«سعدة»: «القاهرة الإخبارية» ستُولد عملاقة وتعيد الريادة المستحقة لمصر كعاصمة حقيقية للأخبار

والنصيحة هى استغلال الفرصة، فأنتم أمام فرصة حقيقية لإثبات وجودكم وعودة الإعلام المصرى للمنافسة الإقليمية والعالمية، وعليكم أن تقاتلوا من أجل إثبات ذاتكم وعودة ريادتنا الإعلامية.

تعاون مشترك بين النقابة والقناة

ستكون علاقة تعاونية فى أى شىء يحتاجه الزملاء العاملون فى القناة من نقابة الإعلاميين، وستقدمه النقابة فوراً لإنجاح هذه التجربة الرائدة التى نعتبر أنها وُلدت عملاقة، وسنتعاون مع الزملاء فى إتمام إجراءات تقنين أوضاعهم وفقاً لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.