استجابة لمناشدة أقارب مصابي حادث سير أسوان.. تحقيق فائض من التبرع بالدم

سارع أهالي محافظة أسيوط للتبرع بالدم بالمستشفى الجامعي لمصابي حادث أسوان الذين تم نقلهم من مستشفى أسوان الجامعي لمستشفى أسيوط الجامعي في استجابة لمناشدة أقارب المصابين، عبر «الوطن» وطلب التبرع لذويهم بالدماء حيث احتاج المصابون إلى 4 أكياس دم للدخول للعمليات.

شكر المتبرعين بالدم

وعبَّر أقارب المصابين عن شكرهم للمتبرعين، فى حديثهم لـ«الوطن»، فقال محمود أمين، شقيق المصاب شريف أمين، «الحمد لله تم الاكتفاء بأكياس الدم، وفي فائض كمان، بارك الله لكل من تبرع أو شارك أو ناشد ربنا يشفى كل المصابين ويرحم إلى راحوا وشكر مصطفى عبد اللطيف، نجل عمومة المصاب فؤاد ربيع والمرافق له بمستشفى أسيوط الجامعي، «الوطن» للاستجابة لمناشدتهم بطلب متبرعين بالدم لإنقاذ ذويهم.

نقل المصابين لأسيوط الجامعي

وكان قد نقل «فؤاد ربيع» أحد ضحايا الحادث، والذي أصيب بكسر في الفقرات، و«شريف أمين» المصاب بكسر بالقدمين وإصابة بالأوردة الدموية، إلى مستشفى أسيوط الجامعي من مستشفى أسوان الجامعي.

تفاصيل الحادث

وكان قد استقبل مرفق إسعاف أسوان إشارة بوجود حادث تصادم بمركز كوم أمبو لسيارة ميكروباص عائدة من حفل زفاف بمركز إسنا وإصابة 11 شخصا ومصرع 7 آخرين.