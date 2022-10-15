أقارب مصابي حادث أسوان يناشدون أهالي أسيوط للتبرع بالدم لإنقاذ ذويهم

أطلق أهالي مصابي حادث أسوان الذي راح ضحيته 7 أشخاص، بينما يرقد 11 آخرون داخل مستشفى أسوان الجامعي ومستشفى أسيوط الجامعي، نداءً لأهالي محافظة أسيوط بتوفير أكياس دم للمصابين من خلال التبرع، حتى يتمكن الأطباء بمستشفى أسيوط الجامعي من إجراء جراحات عاجلة لهم.

وكان قد تم نقل «فؤاد ربيع» أحد ضحايا الحادث، والمصاب بكسر في الفقرات، و«شريف أمين» المصاب بكسر بالقدمين وإصابة بالأوردة الدموية، وفقا لتقاريرهم الطبية، لمستشفى أسيوط الجامعي من مستشفى أسوان الجامعي، مساء أمس.

طلب 4 أكياس دم للمصابين

وطالب «مصطفى عبد اللطيف»، نجل عمومة «فؤاد ربيع»، والمرافق له بمستشفى أسيوط الجامعي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أهالي محافظة أسيوط بالتبرع بالدم لإنقاذ المصابين، حيث يحتاج كلا منهما إلى كيسين من الدم قبل دخول العمليات.

وأضاف «محمود أمين»، شقيق المصاب «شريف أمين»، والمرافق معه بمستشفى أسيوط الجامعي، أن شقيقه يحتاج لكيسين من الدم، قبل دخول العمليات، حيث فقد الكثير من الدم بالحادث.

وتحرك 3 مصابين من مستشفى أسوان الجامعي صباح اليوم في طريقهم لمستشفى أسيوط الجامعي لإجراء جراحات عاجلة.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مدير أمن أسوان إخطارا بوجود حادث سير أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو، وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعدما انفجر أحد إطاراتها، ونتج عن ذلك مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وانتقل لموقع الحادث 11 سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي.