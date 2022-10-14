تشييع جثامين 7 ضحايا في حادث أسوان: «موكب جنائزي حزين»

شيع آلاف المواطنين من أهالي الديوان بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان، جثامين7 من شبابهم توفوا في حادث مروع صباح اليوم الجمعة، وسط حالة من الحزن الشديد.

وودع أهالي النوبة جثامين شبابهم في موكب جنائزى كبير امتد من القرية حتى المقابر في زمام قرية الديوان في دائرة المركز، وسط حالة من الحزن هتافات «لا اله الا الله.. محمد رسول الله».

الأهالي يتسلمون الجثامين من المشرحة

تسلم أهالى القرية 7 جثامين من أبنائهم الذين لقوا مصرعهم بالحادث من مشرحة أسوان العام، بعد إصدار تصريح من جهة التحقيق بالدفن، بينما مازال جثمان واحد داخل مشرحة مستشفى كوم أمبو سوف تشيع غدا.

تفاصيل الحادث

وكان إسعاف أسوان، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث سير لسيارة ميكروباص يقلها مواطنون من قرية الديوان بمركز نصر النوبة أثناء عودتهم من حفل زفاف بمركز إسنا، لتنقلب السيارة على جانب الطريق إثر انفجار أحد إطاراتها.

وانتقل لموقع الحادث 11 سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي بينما نقلت الجثامين لمشرحة كوم أمبو المركزي.

أسماء ضحايا حادث أسوان

ووفقًا لمرفق الإسعاف، أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص، وهم «آسر عبده، ومحمد سلامة، وعبدالله أشرف ثابت، وأحمد عبد الرحمن سعد الله، وهيثم سعدان، وأسامة محمد العمده، حسين سليمان» وجرى نقل 6 جثث إلى مشرحة مستشفى أسوان العام، وجثة مشرحة مستشفى كوم أمبو، وإصابة 8 آخرين.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية