أشرف عقبة: الدولة وفرت الاحتياجات الدوائية خلال أزمة كورونا وطورت المستشفيات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، إن جهود الدولة في القطاع الصحي، مكنت من القضاء على فيروس سي، من خلال المبادرات الرئاسية، بعدما كانت مصر تعاني من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس سي، وامتدت المبادرات الصحية، لتشمل المرأة والطفل، والقضاء على قوائم الانتظار، إلى جانب اتجاهات متعددة لتطوير المستشفيات، وتوفير الأدوية خلال أزمة كورونا.

توفير جميع الأدوية التي يحتاج إليها المواطن

أوضح «عقبة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، مع الإعلامي محمد الرميحي، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تمكنت من توفير جميع الأدوية، التي يحتاج إليها المواطن خلال أزمة كورونا، ومدت شبكات مع الدول المصنعة للقاحات كورونا، نتج عنها توفير جميع أنواع اللقاحات للمواطن المصري، لافتا إلى أن المستشفيات أصبحت تقدم الخدمات الصحية للمواطنين بأسعار رمزية، ويحصل المواطن على التحاليل والأشعات من خلال المستشفى العام وكذلك العمليات المتخصصة.

التحديات التي تواجه قطاع الصحة

وأشار أشرف عقبة، إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الصحة كثيرة لأنه دائم الحاجة للدعم المالي وتدريب وتطوير مهارات الأطباء وربطه بالتكنولوجيا، ويعتبر التدريب من أهم التحديات، بالإضافة لتوفير فرق عمل طبية على مدار الساعة بالمستشفيات، موضحا أن المستشفيات الحكومية، أصبحت توفر جميع الخدمات الطبية عالية الجودة مع الإقامة الإنسانية التي لك تكن متوفرة من قبل.

التشخيص المبكر للأمراض

أكد رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن ظاهرة العنابر انتهت وأصبحت غرف المرضى عبارة عن سريرين على الأكثر وبها حمام خاص، كما أصبح لدى المواطن القدرة على الكشف في المستشفيات للتشخيص المبكر للأمراض، وتلقى العلاج بناء على توجيهات الدولة المصرية، لافتا إلى أن التأمين الصحي الشامل، بدأ في بعض المحافظات كتجربة واقعية وحققت نجاحا ملموسا.