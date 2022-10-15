«الصحة»: انتظام العمل بـ 200 عيادة تخصصية في محافظة الغربية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بالـ 200 عيادات تخصصية التي تم إطلاقها مطلع شهر أكتوبر الجاري في 50 وحدة صحية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع في الخدمات الطبية، لتسهيل حصول المواطنين عليها.

تقديم 62 ألف و701 خدمة طبية للمنتفعين من العيادات التخصصية

وأوضح الدكتو حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه العيادات قدمت 62 ألف و701 خدمة طبية للمواطنين، خلال الفترة من أول شهر أكتوبر الجاري وحتى أمس، مؤكداً متابعة وزير الصحة والسكان للمراحل التشغيلية والتجهيزات الخاصة بتلك العيادات؛ لتصبح نقطة الانطلاق لتنفيذها تباعاً في باقي المحافظات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن العيادات تقدم خدماتها الطبية في تخصصات (القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، العلاج الطبيعي، النساء، الجلدية، الأسنان، الباطنة، طب وتنظيم الأسرة، الأطفال، غير القادرين)، إلى جانب خدمات الأشعات والتحاليل، حيث تم إجراء 13 ألف و770 أشعة وتحليل للمنتفعين بخدمات العيادات خلال أول أسبوعين من بدء التشغيل.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن اختيار الوحدات الصحية التي يجري إدخال خدمات العيادات بها يأتي وفقاً لخرائط صحية ذات منهجية علمية، حيث تم إطلاق العيادات في مراكز (السنطة، محلة أول، محلة ثان، طنطا أول، طنطا ثان، سمنود، كفر الزيات، قطور، بسيون، زفتى)، مؤكداً توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلاً عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية.