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الرئيس الأوكراني: الوضع في دونباس صعبا للغاية

القوات الروسية تتقدم بثبات باتجاه مدينة أرتيموفسك

كتب:

سحر المكاوى
10:41 م | السبت 15 أكتوبر 2022
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن القوات الأوكرانية، ما زالت تسيطر على بلدة باخموت الشرقية الاستراتيجية، رغم الهجمات الروسية المتكررة، بينما لا يزال الوضع في منطقة دونباس صعبا للغاية، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

وأكد زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية تواجه وضعا صعبا للغاية، على محور أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

القوات الروسية تتقدم بثبات باتجاه مدينة أرتيموفسك

وقال زيلينسكي على تليجرام: «لا يزال الوضع صعبا للغاية في مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك، وخاصة على محور باخموت (باخموت هو الاسم الأوكراني لمدينة أرتيموفسك)، حيث ما زلنا صامدين في مواقعنا خلال الأيام الأخيرة»، وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

وأكد ضابط في شرطة لوجانسك الشعبية أندريه ماروتشكو في وقت سابق، أن القوات الروسية وحلفاؤها يتقدمون بثبات باتجاه مدينة أرتيموفسك.

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بقلم سحر المكاوى