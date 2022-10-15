آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. تبادل استهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف

في تبادل لاستهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف، ردت روسيا على الهجوم الأوكراني على مستودع نفط بمدينة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، بضربة ضاروخية على منشأة طاقة رئيسية في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل نظام الطاقة في أوكرانيا، اليوم، أن ضربة صاروخية ألحقت أضرارا جسيمة بمنشأة طاقة رئيسية في العاصمة الأوكرانية كييف، متهمة القوات الروسية بالسعي إلى قطع المياه والكهرباء عن مناطق مأهولة بالسكان وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. ضربة صاروخية روسية على منشأة طاقة رئيسية في كييف

وأوضحت شركة أوكرنرغو لنقل الكهرباء، أن أطقم الإصلاح تعمل على إعادة التيار الكهربائي، وحذرت السكان في الوقت نفسه من احتمال وقوع اعتداءات وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وأشار حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا، إلى إن الضربة لم تسفر عن مقتل أو إصابة أي شخص، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وحث كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، سكان منطقة كييف والمقيمين في ثلاث مناطق مجاورة على تقليل استهلاكهم للطاقة خلال ساعات الذروة المسائية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اندلاع حريق في مستودع للنفط بمدينة بيلغورود بعد هجوم للقوات الأوكرانية.

وأوضح حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أنه جرى قصف نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية، فيما أفادت صحيفة كييف إندبندنت، بأن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية بالقرب من 11 مستوطنة.

وكانت القوات الروسية تحاول التقدم بالقرب من مستوطنات نوفوسادوف، ياكوفليفكا، بيريستوف، باخموت، باخموتسكي، أوبيتني، كراسنوهوريفكا، نيفيلسكي، بيرفومايسكي، مارينكا، وبوبييدا، وفقًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت القوات الأوكرانية خمس نقاط قيادة عسكرية روسية من بين أهداف أخرى ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا.

وفي سياق متصل، بشأن الأزمة الأوكرانية والاتهامات لإيران بتزويد روسيا بالأسلحة، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران كررت رفضها للاتهامات بأنها زودت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

طهران: لم نزود روسيا بالسلاح

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الموضوع في اجتماع لوكسمبورج الاثنين، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بيان، أن بلاده لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في العملية العسكرية بأوكرانيا.