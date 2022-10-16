بايدن: الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية خاطئة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس كانت خاطئة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

فجوة في الميزانية

وكانت صحيفة «سانداي تايمز» البريطانية، قالت في وقت سابق، إن وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، سيؤجل خفضا في ضريبة الدخل لسد فجوة في الميزانية.

زيادة الضرائب

وفي وقت سابق، أشار هانت، إلى أن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.