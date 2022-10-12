بايدن: لا أستبعد لقاء بوتين في قمة العشرين.. وأستطيع هزيمة ترامب مرة أخرى

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه ليست لديه أي نية للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين، المقررة في إندونيسيا شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أنه لم يستبعد تماما هذه الإمكانية، مشيرًا إلى أن الأمر مرهون بالظروف.

مقابلته لبوتين ممكنة حسب ظروف

وأضاف بايدن في لقاء له مع شبكة CNN، أن مقابلته لبوتين ممكنة حسب ظروف المقابلة قائلًا: «انظر، ليست لدي أي نية للقائه لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلي في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية المحتجزة في روسيا بريتني جرينر، فسألتقي به. أقصد أن الأمر مرهون بالظروف»، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في الحرب مع أوكرانيا.

وتحدث بايدن عن أنه قادر على هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية مجددًا، مشيرًا إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية، لافتًا إلى أنه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر سينخرط في عملية لاتخاذ قرار بشأن انتخابات 2024.