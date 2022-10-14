بعد انضمامه لحكومة تراس.. من هو جيرمي هانت وزير المالية البريطاني؟

أعلنت الحكومة البريطانية، تعيين جيرمي هانت، وزيرا جديدا للمالية في البلاد، بعد ساعات من استقالة كواسي كوارتنج من منصب وزير المالية.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، تعيين هانت كوزير للمالية، عقب استقالة كوارتنج.

معلومات عن وزير المالية البريطاني الجديد

تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن وزير المالية البريطاني الجديد، جيرمي هانت، الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث، في الفترة من 9 يوليو 2018 إلى 24 يوليو 2019، كما انتخب نائبا لحزب المحافظين عن جنوب غرب ساري في مايو 2005.

عين وزيرا لأول مرة في 2010

تلقى جيرمي، تعليمه في جامعة أكسفورد، وشغل منصب وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية خلال الفترة من 8 يناير 2018 إلى 9 يوليو 2018، في حين تولى المنصب نفسه لأول مرة في سبتمبر 2012.

وفي مايو 2010، تولى حقيبة وزير دولة للثقافة والأولمبياد والإعلام والرياضة، وشغل سابقا منصب سكرتير ثقافة الظل من 2007 إلى 2010، ووزير الظل للأشخاص ذوي الإعاقة من 2005 إلى 2007.

وقبل انتخابه نائبا، كان جيرمي يدير شركته الخاصة للنشر التعليمي، كما أسس مؤسسة خيرية لمساعدة أيتام الإيدز في إفريقيا، حيث يواصل القيام بدور نشط فيها.

وعن الحياة الشخصية لوزير المالية البريطاني فهو يعيش في جودالمينج ولندن مع زوجته وابنه وابنتيه.

كواليس إقالة كوارتنج

كان وزير المالية السابق كوارتنج، قد قال في بيان، الجمعة، إن رئيسة الوزراء تراس أقالته من منصبه، وبموجب هذه الاستقالة، أصبح ثالث وزيرا للمالية يترك الحكومة هذا العام.

وقال كوارتنج في خطاب إلى تراس، نشره على «تويتر»: «لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية، لقد فعلت».

وكانت ليز تراس، التقت كوارتنج، في وقت سابق اليوم الجمعة، بمقر الحكومة في داونينج ستريت، بعد عودته سريعا من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.