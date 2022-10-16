فايق: الأهلي يدرس اصطحاب بيرسي تاو في رحلة السوبر أمام الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن أن النادي الأهلي يفكر في اصطحاب المحترف الجنوب إفريقي بيرسي تاو، خلال رحلة السفر إلى الإمارات، ليتواجد في قائمة الفريق الأحمر، لمباراة كأس السوبر المصري ضد فريق الزمالك.

بيرسي تاو في الإمارات

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «جمهور التالتة»، المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس2»: «بنسبة كبيرة سيكون بيرسي تاو متواجداً في قائمة النادي الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك».

وتابع: «من المحتمل حدوث انفراجة في أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، حيث ينتظر النادي الأهلي الحصول عقد الرعاية الجديد، وتحديدا القسط الأول منه، من أجل العمل على تسديد غرامة كهربا، لقيده محليا ثم أفريقياً».

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا