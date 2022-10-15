موعد كأس السوبر المصري وترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، في وقت سابق، موعد ومكان السوبر المصري 2022، بين الأهلي والزمالك، وقال عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن اللقاء سيقام على ملعب «هزاع»، يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي وصيف الدوري، والزمالك بطل كأس السوبر، عن الموسم الماضي، وهي المرة الخامسة التي تقام فيها مباراة السوبر في دولة الإمارات، وأقيمت 4 مرات من قبل أعوام 2015 و2017 و2018 و2020، على استاد «محمد بن زايد».

وتنقل المباراة عبر قناة «أون تايم سبورتس»، وأيضا عبر قناة «أبو ظبي» الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري

ويمكن للجمهور متابعة المباراة من خلال عدة ترددات من بينها أون تايم سبورت وتأتي تفاصيلها كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس

التردد: 11861

الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل التصحيح: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات

التردد: 11804

الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية ياه سات A1

التردد:12054

الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 9/8

تردد قناة أبو ظبي الرياضية نايل سات

التردد: 12091

الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية هوت بيرد

التردد: 11747

الترميز: 17500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 4/3.