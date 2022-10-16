عضو بـ«العفو الرئاسي» يعلن خروج قائمة جديدة تضم 25 شخصا

أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن دفعه جديدة تضم 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا، ضمن قائمة العفو الأخيرة.

الإفراج عن 25 شخصا

وقال طارق الخولي، عضو لجنة العفو: «تتوالى بشائر الخير، اليوم نشهد خروج دفعة جديدة من 25 شخص من المحبوسين احتياطيًا.

ومن جانبه أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو، أنّ اللجنة تستعد للإعلان عن خروج عدد من الدفعات المتتالية، خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «ألف مبروك لـ25 أسرة ستسعد اليوم بعودة غائبها، عقبال باقي المحبوسين».

«العفو الرئاسي» تشكر الرئيس

وفي سياق متصل، جددت «العفو الرئاسي» شكرها لرئيس الجمهورية، النائب العام، ووزير الداخلية على جهودهم الحثيثة، والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة، كما تؤكد اللجنة تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.