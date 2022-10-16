ابنة عمر الحريري في ذكرى وفاته: أدى رسالته أبا وفنانا

أحيت الفنانة ميريت الحريري، الذكرى الـ11 لوفاة والدها الفنان القدير عمر الحريري، الذي توفي في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر عام 2011، ورثته بكلمات مؤثرة، من خلال رسالة حملت كلماتها الوفاء والعرفان له ومدى فخرها واعتزازها به، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت ميريت الحريري في رسالتها بمناسبة ذكرى وفاة عمر الحريري، «والدي الغالي لقد مّر على رحيلك 11 عامًا، لقد مروا دون أن ينساك أحد، لقد كنت نعم الأب ونعم الفنان».

11 عاما على ذكرى وفاة عمر الحريري

واستطردت: «لقد رحلت بعد أن قدمت رسالتك كأب كاملة، إنني أفتخر بأنك والدي، فقد عشت باحترام، وربيتني على الاحترام، أفتقدك وأعيش على ذكراك، وحشتني لقد رحلت بعد أن قدمت رسالتك كاملة كفنان، أحبك الناس، ولا يبقى إلا حب الناس بعد الرحيل، فأنت في القلوب، وإن شاء الله ستبقى كذلك».

رصيده الفني أكثر من 300 عمل

بدأ الفنان عمر الحريري مشواره الفني قبل نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي وهو طفلًا صغيرًا، ولمع نجمه وأصبح أحد نجوم زمن الفن الجميل، وشارك في أكثر من 300 عمل فني ما بين سينما ومسرح ودراما وإذاعة.