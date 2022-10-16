ذكرى وفاة عمر الحريري.. 6 أعمال ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما

11 عامًا تمر على ذكرى وفاة الفنان القدير عمر الحريري، الذي غادر الحياة في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر عام 2011، بعد رحلة عطاء ومشوار فني كبير بدأ منذ طفولته في ثلاثينيات القرن الماضي، واستمر حتى رحيله، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز الـ 300 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح.

ومن أشهر الأعمال السينمائية التي شارك فيها «الآنسة حنفي، بنت الجيران، الوسادة الخالية، نهر الحب، سيدة القصر، هذا هو الحب، شباب اليوم، موعد مع المجهول، أم رتيبة، العتبة الخضراء، سكر هانم، السبع بنات، جوز مراتي، غصن الزيتون، وبالوالدين إحسانا، أهل القمة، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، معالي الوزير».

رصيده الفني يتجاوز 300 عمل

وفي ذكرى وفاة عمر الحريري، تستعرض «الوطن» الأفلام الـ6 التي شارك فيها، وتم اختيارها ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

سلامة في خير

عام 1937 ظهر طفلًا صغيرًا في أول أفلام نجيب الريحاني وهو فيلم سلامة في خير، مع فردوس محمد، ومحمد كمال المصري شرفنطح، سيناريو وحوار بديع خيري، إخراج نيازي مصطفى.

ابن النيل

عام 1951 شارك في فيلم ابن النيل، أمام فاتن حمامة، شكري سرحان، يحيى شاهين، سيناريو وحوار نيروز عبد الملك، إخراج يوسف شاهين.

الناصر صلاح الدين

عام 1963 شارك عمر الحريري، في فيلم الناصر صلاح الدين، وتجسيده شخصية فيليب أغسطس، أمام أحمد مظهر، حمدي غيث، ليلى فوزي، ليلى طاهر، نادية لطفي، زكي طليمات، سيناريو وحوار عبد الرحمن الشرقاوي ويوسف السباعي، إخراج يوسف شاهين.

الجبل

عام 1965 شارك في فيلم الجبل، بطولة سميرة أحمد، صلاح قابيل، ليلى فوزي، زوزو ماضي، ماجدة الخطيب، عبدالوارث عسر، قصة فتحي غانم، إخراج خليل شوقي.

المذنبون

عام 1975 شارك في فيلم المذنبون، أمام سهير رمزي، زبيدة ثروت، صلاح ذو الفقار، حسين فهمي، للكاتب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج سعيد مرزوق.

أهل القمة

عام 1981 شارك عمر الحريري في فيلم أهل القمة، أمام سعاد حسني، نور الشريف، عزت العلايلي، محمود القلعاوي، للكاتب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج علي بدرخان.