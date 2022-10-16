وزير الصحة يحيل مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق

أحال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق، بناء على ما شهده من تدني في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى، خلال تفقد الوزير للمستشفى، مساء أمس السبت.

زيارة مفاجئة لمستشفى بولاق الدكرور

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير أجرى زيارة مفاجئة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، في إطار زياراته الميدانية المستمرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير انتقد تأخر إجراء التدخلات الجراحية وعدم انتظام جداول الفرق الطبية، وتغيّب بعض الأطباء والفريق الطبي المعاون، فقرر إحالة جميع المتغيبين إلى التحقيق، كما انتقد تدني مستوى النظافة في المستشفى.

زيادة أعداد عمال النظافة

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ الوزير وجّه بزيادة أعداد عمال النظافة في مستشفى بولاق الدكرور العام، كما وجّه بالاستعانة بإحدى شركات الخدمات للإشراف على مستوى النظافة في المستشفى، حفاظا على صحة وسلامة المرضى والمترددين على المستشفى.

وقال عبدالغفار، إنّ الوزير تفقد القسم الداخلي بالمستشفى، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد قسم العمليات، والرعاية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، واطلع على سجلات دخول وخروج المرضى.

الزيارات التفقدية الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية

وأكد «عبدالغفار» استمرار الزيارات التفقدية الميدانية، التي يجريها الوزير لمتابعة مستوى الخدمات الطبية، المقدمة للمواطنين، في المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة المنظومة الصحية والتطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، في محافظات الجمهورية كافة.