زوجة «عريس الغربية» تكشف تفاصيل وفاته على يد طليقها: «كسر فرحتنا»

«طيب وجدع»، بهذه الكلمات نعت زوجة «إبراهيم. م»، سائق «توك توك»، والمعروف إعلاميا بـ«عريس الغربية» والذي لقي مصرعه على يد طليقها بمدينة المحلة الكبرى، بعد مرور 5 أيام على زواجهما فقط، وذلك بعد 20 يوما من علاجه في مستشفى المحلة العام.

قصة حب.. وفرحة لم تكتمل

وقال «مشيرة. ا»، زوجة «عريس الغربية»، لـ«الوطن»، إن زوجها عمره 35 عاما، ويعمل سائق «توك توك»، وتعرفت عليه منذ فترة، وتقدم إليها وتم خطبتهما بعد قصة حب، «حكيت له كل حاجة ومشاكل طليقي معايا، وكان رده عليا أنا جنبك»، مبينة أنها انفصلت عن زوجها الأول «المتهم» من سنة بسبب مشاكل وخلافات بينهما، وعلى مدار العام كان طليقها يهدد كل شخص يتقدم إلى خطبتها وحاول كثيراً أن يعيدها إلى عصمته، ولكنها كانت ترفض.

اختباء المتهم خلف مدخل العقار

وأشارت «مشيرة» أن شقتها في نفس عقار شقة طليقها، وحاولت كثيراً بيعها ونقل إقامتها في مكان آخر منعا للمشاكل ولكنها فشلت بسبب عدم قدرتها على بيع الشقة، وعندما تزوجت من «إبراهيم» أخبرته بكل شيء، «كانت بينا قصة حب وكنت خايفة من السكن في شقتي بسبب طليقي، وإبراهيم طمني، وأننا هنقعد فيها فترة مؤقتة لحين بيعها».

وعن تفاصيل يوم الحادث، كشفت زوجة «عريس الغربية» أنها كانت عائدة ومعها زوجها إلى المنزل مساء يوم الحادث، وتفاجأت بوجود طليقها خلف مدخل العقار وبحوزته «شاكوش» وطلب التحدث مع زوجها والذي طلب منها الصعود إلى الشقة وتركه مع طليقها للتحدث سويا، «لحظات وسمعت زعيق بينهم، ولما خرجت فوجئت بسقوط إبراهيم على الأرض غارق في دمه، والمتهم بيضربه بالشاكوش ولما صرخت هرب».

الزوجة: المتهم ضيع مني راجل خايف عليا

وأضاف أنها استغاثت بالجيران وتم نقل زوجها إلى مستشفى المحلة العام في محاولة لإسعافه، وكان يعاني من كسر في الجمجمة ونزيف في المخ وتورم في العين اليمنى، وظل في فترة العلاج وتحسنت حالته وخرج من المستشفى، وكان يستكمل علاجه في المنزل، وبشكل مفاجئ تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى مرة أخرى غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، منه لله كسر فرحتنا وشهر العسل قضناه في المستشفى وضيع مني راجل كان بيخاف عليا»، مطالبة بالقصاص لدماء زوجها من المتهم.

تفاصيل الواقعة

كانت منطقة أبو دراع بمدينة المحلة الكبرى، شهدت نهاية الشهر الماضي، تعدي أحد الأشخاص على سائق «توك توك» بالضرب بـ«شاكوش»، وذلك لزواجه من طليقته، ما أسفر عن إصابته بنزيف وارتجاح في المخ وكسر في الجمجمة وتورم في العين، ونقل على إثرها إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، وظل يتلقى العلاج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.