تفاصيل وفاة عريس الغربية بعد اعتداء طليق زوجته عليه بـ«شاكوش»

«العريس مات» كانت هذه كلمات والدة الشاب «إبراهيم .م» البالغ من العمر 32 عاما، سائق توك توك، فور إخبارها أن ابنها لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى المحلة العام، بعد تعرضه للضرب بشاكوش على الرأس من قبل طليق زوجته، منذ 20 يوماً، وبعد 5 أيام من عقد قرانه، أصيب على أثرها بكسر في قاع الجمجمة.

محاولات إنقاذ ابنها

أكدت أن نجلها تعرض للضرب علي يد طليق زوجته، بعد أن تربص له أمام منزل زوجته، وضربه بالشاكوش مرتين على دماغه أثناء قيامه بتوصيل زوجته إلى مسكنه بعد الانتهاء من عملها، حيث باغته المتهم وقام بتوجيه عدة ضربات على رأسه.

وأضافت: «كان نفسي افرح به وبدل ما يتزف على عروسته اتزف إلى المقابر، ذهبت به إلى الكثير من الأطباء، من أجل إنقاذ ابنها لكن كل المحاولات باءت بالفشل، كان في نوع علاج ناقص منمتش غير لما جبته له، وأخصائي العلاج الطبيعي كان يأتي إلى المنزل لعلاجه، لأنه كان لا يقوي على الحركة».

تفاصيل الواقعة

لفظ إبراهيم.م، سائق توك توك ، وعرف إعلاميا بـ«عريس الغربية» بعد تعرضه للضرب من قبل طليق زوجته بشاكوش على رأسه من 20 يوما، بعد 5 أيام من زفافه، وذلك أثناء سيره مع زوجته والصعود إلى الشقة فوجئ بالمتهم وتعدى عليه بالضرب مستخدما شاكوش.

وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام، وبعد 20 يوما من العلاج لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العناية، وقررت النيابة العامة بالمحلة الكبرى، ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه.