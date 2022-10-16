سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في البنوك

أعلنت البنوك المصرية، من خلال مواقعها الإلكترونية، عن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، نظرا لاهتمام كثير من المواطنين بمعرفة سعره، خاصة العاملين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 16 اكتوبر مقابل الجنيه المصري، وفقا لما أعلنت عنه البنوك المصرية الحكومية والعربية والخاصة، من خلال مواقعها الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري نحو 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، وذلك في بنوك مصر والأهلي المصري والإسكندرية، وفق لما تم إعلانه على الموقع الإلكتروني الخاص بكل بنك.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مع بداية المعاملات البنكية صباح اليوم داخل بنك قناة السويس نحو 5.32 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري نحو 5.24 جنيه للشراء، و5.37 جنيه للبيع، وفق موقع كل بنك على حدا.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي سياق آخر، كشف الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف أبو ظبي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، حيث بلغ 19.44 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره داخل البنك الأهلي 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية فسجل مع بدء التعاملات الصباحية اليوم 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.