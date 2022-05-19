سعر الدرهم الإماراتي في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة اليوم

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم، قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة نحو 2%، وبذلك يكون سعر الفائدة على الإقراض 12.25% بدلا من 10.25%، والفائدة على سعر الإيداع نحو 11.2% بدلا من 9.25%، ويبحث الكثيرون عن تأثير هذا القرار على أسعار العملات، وبالأخص سعر الدرهم الإماراتي في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة في نهاية معاملات اليوم الخميس.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة

وللمهتمين بمتابعة أسعار العملات العربية، نعرض سعر الدرهم الإماراتي في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة والذي سجل استقرار في معظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي والتي جاءت كالآتي:

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

ووفق الموقع الالكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري فقد سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في نهاية معاملات اليوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري، نحو 4.96 جنيها للشراء، ونحو 4.98 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووفق مواقع البنوك الالكترونية، فقد استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في المؤسسات المصرفية، ليسجل سعر البيع 4.97 جنيها مقابل سعر 4.96 جنيها للشراء في البنك الأهلي المصري، وفي المصرف المتحد سجل سعر العملة العربية نحو 4.85 جنيها للشراء، مقابل 4.98 جنيها للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.94 جنيها للشراء، مقابل 9.98 جنيها للشراء، بينما في بنك الإسكندرية سجل سعر الشراء حو 4.96 جنيها، بينما سجل سعر البيع نحو 4.98 جنيها، وفي بنك جريدى أجريكول سجلت العملة العربية للشراء نحو 4.95 جنيها، بينما البيع وصل لـ 4.99 جنيها.

وفي بنك مصر سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، نحو 4.96 جنيها للشراء، و4.97 جنيها للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الشراء للعملة العربية نحو 4.89 جنيها ونحو 4.98 جنيها للبيع في نهاية معاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية.