سعر الدرهم الإمارتي مقابل الجنية المصري اليوم الخميس 7-7-2022

ما زال سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس يستحوذ على اهتمام الكثيرون، إذ يبحثون عنه عبر محرك «جوجل»، والذى جاء بالتزامن مع آخر يوم عمل في البنوك قبل إجازة عيد الأضحى، التي سوف تستمر لأسبوع، ولذا تهتم شريحة من المواطنين بمعرفة سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنية المصري اليوم.

واليوم الخميس 7 يوليو 2022، نوضح خلال السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنية المصري، للمهتمين بأسعار العملات العربية كالدينار الكويتي أو الريال السعودي وغيره من العملات، مثل اليورو والجنية الإسترليني والدولار، استمرارا للموضوعات الخدمية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وهي كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنية المصري

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بداية معاملات اليوم الخميس الموافق 7 يوليو الحالي، نحو 5.01 جنيه للشراء، ونحو 5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في المؤسسات المصرفية، ليسجل فى البنك الأهلي سعر 5.12 جنيه للبيع مقابل سعر 5.10 جنيه للشراء، وفي بنك مصر، وفي المصرف المتحد سجل أيضا نفس السعر نحو 5.02 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس نحو 5.12 جنيه للشراء مقابل 5.12 جنيه للشراء، بينما في بنك الإسكندرية سجل سعر الشراء نحو 5.12 جنيها، بينما جاء سعر البيع نحو 5.14 جنيه، وسجل في البنك المركزي المصري نحو 5.10 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- سجل العملة السعودية اليوم ببنك مصر 5.01 جنيه لعمليات البيع مقابل 5 للشراء.

- كما بلغ في البنك الأهلي نحو 5.01 جنيه للعمليات الشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

- وفي البنك التجاري الدولي، وصل لنحو 5.11 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.