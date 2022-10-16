بعد تجديد حبسهم.. العقوبة المتوقعة للمتهمين بقتل شاب في الشرقية

أمرت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بتجديد حبس سيدة و4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لشخص أربعيني عثر على جثته في مقابر قرية شبرا العنب قرب الزراعات في منطقة نائية عن المساكن، وذلك لوجود علاقة بين المتهمة والمجني عليه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة منيا القمح، تؤكد عثور الأهالي بقرية شبرا العنب على جثة شخص بها آثار طلق ناري.

العثور على جثة بها طلق ناري بالمقابر

وكانت انتقلت قوة أمنية إلى مقر الجثة بمقابر شبرا العنب وتبين وجود جثة لشخص بها آثار طلق ناري، وأفادت التحريات أن الشخص من قرية تابعة لذات المركز ويعمل «بقالا».

سيدة وراء الواقعة

وجمع رجال الأمن المعلومات والتحريات التي قادتهم لضبط المتهمين وهم سيدة كانت على علاقة بالمجني عليه وهي متزوجة، وفي نص التحقيقات أفادت بأنها حرضت عليه 4 أشخاص شركائها في الجريمة، للحصول على ما يبتزها به من مواد مصورة تدينها، فأطلقوا عليه طلقات نارية من فرد خرطوش أرداه قتيلا.

العقوبة القانونية سجن مؤبد وإعدام

وقال سمير أبو الروس، المحامي بالنقض بمحافظة الشرقية، إن المحرض والمنفذين للجريمة جميعهم سواء أمام القانون، ويقر قانون العقوبات في مثل هذه الجريمة عقوبة ما بين إعدام وسجن مؤبد، حسب دور كل من المتهمين.