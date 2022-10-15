انهيار جزئي بمنزل وإنقاذ سيدة مسنة في الشرقية

انهار جزء من منزل قديم في منطقة قسم النظام بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وتبين أن العقار قديم، ولا يوجد به سكان، عدا سيدة واحدة وتم إخراجها، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

بلاغ بانهيار منزل

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد بتلقي بلاغ من قسم شرطة أول الزقازيق، بوقوع انهيار جزئي بمنزل آيل للسقوط بمنطقة قسم النظام بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وقوة من ضباط قسم شرطة أول الزقازيق لمكان الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين انهيار نصف المنزل المكون من دور أرضي و3 طوابق، وتمكنت الحماية المدنية من إنقاذ سيدة عجوز كانت توجد بإحدى الشقق.

صدور قرار إزالة للمنزل في وقت سابق

وكشفت التحقيقات أن العقار إيل للسقوط وصدر قرار إزالة بشأنه في وقت سابق، وغادر جميع السكان من المنزل، فيما كانت تتمسك سيدة عجوز بالبقاء في إحدى الشقق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وقررت انتداب لجنة فنية متخصصه والعمل الجنائي لتحديد سبب الانهيار، والوقف على الملابسات.