محافظ الشرقية يحيل 12 من العاملين في عدة مدارس بالزقازيق للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، للتحقيق لعدم التزامهم بالحضور في مقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو مأموريات بما يفيد الغياب، وكذلك ترك العمل بسجلات الحضور والانصراف.

متابعة انتظام العاملين بالمدارس

وكان عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام في محافظة الشرقية، قد تقدم بتقرير للعرض على المحافظ يتضمن نتيجة مرور اللجان المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على عدد من المنشآت التعليمية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية لمتابعة انتظام العاملين بالمدارس والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

عدم التواجد في مقرات العمل

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 5 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة السادات الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تبين عدم تواجد 7 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة بوبسطة الابتدائية 2 التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر المحافظ إحالة غير الملتزمين إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً وذلك لإعادة الانضباط للعملية التعليمية.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت التعليمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها ومتابعة نسب حضور التلاميذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.