إحالة أوراق سائق «توك توك» لاتهامه بقتل زوجة شقيقه في القليوبية للمفتي

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا ومصطفى خلف محمد أمين ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بإحالة أوراق سائق «توك توك» لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل زوجة شقيقه باستخدام سلاح أبيض «سكين»، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

المتهم قتل المجني عليها عمدا

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31025 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3582 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم «محمد عيسى تهامي حسن»، 34 سنة، سائق «توك توك»، ومقيم القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، قتل عمدا المجني عليها «هبة سعيد السيد»، زوجة شقيقه، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا «سكين» محل الاتهام التالي.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم ما أن أبصر المجني عليها تخرج من باب المسكن، ظنا منه ذهابها لملاقاة أحد الأشخاص الغرباء، فقام بالمسير خلفها محرزاً أداة بطشه، وعندما خالفت كل ظنونه الشيطانية توجه صوبها حال انتظارها لنجلتها على درج إحدى الحوانيت والتي أرسلتها لابتياع بعض من المأكولات، وحال ذلك حاول التحدث معها فقامت بنهره مهددة إياه بإبلاغ زوجها «شقيقه» بتعرضه لها بالطريق العام، وعلى إثر ذلك قام بإشهار سلاحه الأبيض وقام بالصعود لمكان تواجدها أمام ذلك الحانوت وسدد إليها عدة طعنات قاتلة وتركها وخطى خطوتين مبتعداً عنها.

المتهم سدد 3 طعنات للمجني عليها

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم انتوى إزهاق روحها فعاد إليها مرة أخرى وقام بتسديد طعنة أخيرة لها محدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها وحياة جنينها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا «سكين» بغير مسوغ قانوني.