مصرع مسن تناول قرص حفظ الغلال السام بالخطأ في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، بالتصريح بدفن جثة موظف بالمعاش لقي مصرعه إثر تعرضه لحالة تسمم عقب تناوله قرص لحفظ الغلال السام عن طريق الخطأ، بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وكان قد تم نقل المصاب لمستشفى الدمرداش بالقاهرة في محاولة لإنقاذه، ولكنه توفي فور وصوله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من مدير مستشفى الدمرداش بالقاهرة، باستقبال موظف بالمعاش مصابا بحالة إعياء شديدة جراء تناوله حبة سامة لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، ولقي مصرعه فور وصوله إلى المستشفى.

تشيكل فريق بحث

وتم تشكيل فريق بحث من عدد من ضباط مباحث المركز لعمل معاينة أولية لمكان الواقعة، وتبين وفاة «م .ر»، موظف بالمعاش، مقيم بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، وذلك إثر إصابته بحالة تسمم بسبب تناوله حبة حفظ الغلال عن طريق الخطأ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثمان.