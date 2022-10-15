أرقام غرف الطوارئ في القليوبية لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

خصصت محافظة القليوبية عددا من وسائل الاتصال مع غرف الطوارئ والغرفة الرئيسية بالمحافظة في حالات بلاغات الطقس السيئ والأمطار والحالات الطارئة بالمحافظة من خلال مركز إدارة الأزمات و العمليات المركزية بديوان العام حيث تتلقى الغرفة بلاغات المواطنين علي مدار الساعة للتعامل مع أي بلاغات طارئة

«الوطن» تستعرض أرقام غرف الطوارئ ومركز إدارة الازمات في محافظة القليوبية، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وتزامنا مع بدء فصل الشتاء واحتمالية سقوط الأمطار على المحافظة وفق توقعات هيئة الأرصاد التي أعلنتها اليوم.

أرقام الإبلاغ عن الشكاوى وطوارئ الطقس في القليوبية

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة خصصت عددًا من الأرقام ووسائل الاتصال للإبلاغ عن الشكاوى من خلال غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، أوضح المحافظ في بيان انه يمكن تلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ ٢٤ ساعة والتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى عامة أو بخصوص الطقس السيئ والأمطار من خلال

الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 114.

التليفون الأرضي 0133212466 و0133222979.

رسائل واتس آب على الرقم 01119992624.

خطة محافظة القليوبية لمواجهة الطقس السيئ والأمطار

وأوضح المحافظ أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الطقس السيئ والأمطار، لاحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية بنسبة 40 % اليوم

أضاف المحافظ أن إجراءات المحافظة لمواجهة موسم الشتاء الأمطار جاءت كالتالي :

-رفع درجة التأهب بكافة القطاعات الخدمية بالإضافة إلي التأكيد على إدارة الأزمات برفع درجة الطوارئ القصوى استعداداً لإستقبال موسم الأمطار.

-التمركز الجيد للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بكافة شوارع المحافظة لمواجهة أي طارئ.

-إعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ ٢٤ ساعة.

-ربط غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء والمديريات المعنية لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي طارئ.

-تطهير كافة البالوعات بالمدارس والتأكُد من سلامة جميع النوافذ داخل الفصول وأيضاً التأكُد من عزل الكابلات الكهربائية بها للحفاظ على سلامة التلاميذ.

-استعداد كل قطاع من خلال وضع الخطة المُلائمة للمواجهة فضلاً عن التدابير التي يتم إتخاذُها لمواجهة السيول حال حدوثها.