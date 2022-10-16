أمين عام «العلاج الطبيعي»: نخاطب مجلس النواب لسرعة إصدار قانون النقابة

قال الدكتور خاطر جاد الأمين العام لنقابة أطباء العلاج الطبيعي، إن النقابة تعمل على مخاطبة مجلس النواب لإقرار قانون النقابة.

وأوضح خاطر، في تقرير الأمين العام، مشاركة النقابة في برنامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضية؛ لتحقيق الاستفادة من شباب النقابات بناء على خطاب وزير الشباب والرياضة، مع رفض اللائحة المعدة والخاصة بالدراسات العليا الموزعة على «الكليات والحكومية الأهلية - الخاصة»، لأنها استرشادية، لكن فرضتها لجنة القطاع على الكليات.

تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية

وأكد مشاركة النقابية في عضوية المجلس الصحي المصري، كما ردت وزارة المالية على خطاب النقابة بأنها نفيذ توصيات رئيس الجمهورية بشأن إعطاء قيمة مالية مقطوعة (2200) لطلاب الامتياز، منوهًا بعرض درجة الدبلومة المهنية للعلاج الوظائفي المقدم من قبل المستشفيات والمعاهد التعلمية، التي ستمنح إلى خريجي كليات العلاج الطبيعي ومدة الدراسة، واحدة والنقابة ترحب بمثل هذه الدبلومات والاهتمام بهذا القرع تحت مخالة العلاج الطبيعي.

وأشار إلى حرص النقابة على المشاركة في الحوار الوطني ووضع مقترحات ودعم الدولة نحو جمهورية جديدة تتفق مع معايير العصر بناء على دعوة رئيس الجمهورية لكل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني للمشاركة في الحوار.

وشدد على أنه تم عمل بروتوكول تعاون بين النقابة وقطاع الرعاية الصحية للطب الوقائي، وتشكيل لجنة لمتابعة القرارات، وتفعيل دور العلاج الطبيعي بوحدات طب الأسرة مع تقديم الدعم لأبناء الهنة في المناصب القيادية والإدارية.

وقدّم الشكر إلى وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميـة د فوزي على اهتمامهم بمهنة العلاج الطبيعي، وإصدار قرار يعمل نيابات تخصصية للعلاج الطبيعي بالمستشفيات، وتعيين منسق علاج طبيعي بالأمانة الفنية بالهيئة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة العلاج الطبيعي بالهيئة العامة للرقابة والاعتماد بكليات العلاج الطبيعي، والذي يمثلها كعضو سامي النقيب العام للعلاج الطبيعي.

وقدم الشكر لوزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، محمد فوزي على اهتمامهم بمهنة العلاج الطبيعي، وإصدار قرار بعمل نيابات تخصصية للعلاج الطبيعي بالمستشفيات، وكذلك تعين منسق علاج طبيعي بالأمانة الغنية بالهيئة.

مشروع قانون المجلس الصحي المصري

وعرض مشروع قانون المجلس الصحي المصري والخاص بالتخصصات الطبية (علاج طبيعي - أسنان - بشری - صيدلة ـ تمريض ) والخاص بعمل امتحان تأهيل للاجتياز تمهيدا لمنح رخصة مزاولة المهنة، واتخذت الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة بشأن أحقية خريجي كليات العلاج الطبيعي بشأن الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وأوضح أن النقابة تعمل على متابعة إنشاء وحدة أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وربطها بالقوة البشر التجهيزات بكل مستشفى؛ لتكون مرتبطة بالمجمع الصناعي للأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية طبقا للتكليفات الرئاسية.

وناشد رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعلمية بضرورة خريجي العلاج الطبيعي بمزاولة تخصص التغذية العلاجية، وفقًا لدراستهم، وحصل الكثير منهم على درجات علمية في مجال التغذية العلاجية.