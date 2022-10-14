نقيب العلاج الطبيعي: عمومية الأحد تناقش زيادة المعاشات وموقف الإعانات

قال الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إن النقابة ستعقد الجمعية العمومية العادية لها الأحد المقبل، في دعوتها الثانية للانعقاد بعد عدم اكتمال نصابها القانوني في الدعوة الأولى.

اتحاد المهن الطبية

وأضاف نقيب أطباء العلاج الطبيعي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «جرت دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرتين، وفي المرة الأولى لم يكتمل النصاب القانوني، لذلك جرى تأجيلها والدعوة لها مرة ثانية يوم الأحد 16 أكتوبر».

وعن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية لأطباء العلاج، قال الدكتور سامي سعد، إن الدعوة الثانية لا تطلب نصابا قانونيا، ويجري عقدها بأي عدد من الحضور حتى لو عضو واحد من أعضاء الجمعية العمومية.

انعقاد الجمعية العمومية

وأكد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، أن الجمعية العمومية ستناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير أمين الصندوق، وتقرير الأمين العام للنقابة، وعرض ميزانية النقابة، إضافة إلى موقف الإعانات وزيادة المعاشات.

وتابع: «وعلى هامش انعقاد الجمعية العمومية، سيجري تكريم عدد من رموز المهنة».