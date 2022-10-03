افتتاح كليتي العلاج الطبيعي وطب الأسنان بجامعة حلوان الأهلية خلال التيرم الثاني

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الدراسة بدأت في 3 كليات بالجامعة الأهلية وتضم خمس برامج متميزة، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح كلية العلاج الطبيعي وطب الأسنان بداية من التيرم الثاني.

كلية الهندسة برنامجين برنامج هندسة الأنظمة الذكية والعمارة

وأوضح رئيس الجامعة، أن برامج الجامعة الحالية، هي كلية الهندسة برنامجين برنامج هندسة الأنظمة الذكية، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي، كذلك تتضمن كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجين وهما برنامج التصميم الداخلي البيئي، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وتشمل كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

وأضاف «قنديل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي كليات الجامعة الأهلية في التيرم الثاني سيصل إلى خمس كليات، مؤكداً أن برامجها تواكب احتياجات سوق العمل.

الجامعة ستسهم في تخريج جيل مواكب احتياجات السوق

وأضاف أن القبول بالجامعة الأهلية يختلف عن القبول بالبرامج المتميزة في كليات الجامعة الحكومية، مؤكدًا أن الجامعة ستسهم في تخريج جيل مواكب لاحتياجات سوق العمل الفعلية المحلي والإقليمي والدولي.

يذكر أن جامعة حلوان الأهلية، بدأت تنظيم اليوم التعريفي لبرامجها الذي انطلق اعتبارًا من اليوم اليوم الاثنين؛ للتعريف ببرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، ويوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر للتعريف ببرنامج الأنظمة الذكية حيث يعد هذا البرنامج فريد من نوعه ويوم الأحد الموافق 9 أكتوبر اليوم التعريفي لبرنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، ويوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر اليوم التعريفي لبرنامج التصميم الداخلي البيئي ويوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر اليوم التعريفي لبرنامج العمارة والتصميم البيئي.