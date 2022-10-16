الإعدام للأم المتهمة بقتل طفلتيها الرضيعتين في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها اليوم، بمعاقبة ربة منزل بالإعدام شنقا بتهمة قتل طفلتيها الرضيعتين بوضع السم لهما في الحليب، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وسكرتارية أحمد رمزي.

إخطار بقتل أم لطفلتيها

وتعود أحداث القضية رقم 10812 جنايات مركز شرطة الحسينية، حين تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بالقبض على «قمر خ أ ر»، 18 سنة، لاتهامها بقتل طفلتيها «مكة» و«مليكة» عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

الأم وضعت مادة سامة لطفلتيها

وتبين أن المتهمة بقتل طفلتيها بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما، وأعدت لتنفيذ جريمتها مادة سامة ووضعتها داخل شرابهما وأرضعتهما حتى فاضت روحهما إلى بارئها، كما هو مبين في تقرير الصفة التشريحية، وأنّ المتهمة قصدت قتلهما للتخلص منهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهمة إلى المحكمة التي أثبتت إدانتها وأصدرت قرارها المتقدم.