تجديد الثقة بمجلس «العلاج الطبيعي».. ومنع خريجي «التربية الرياضية» من ممارسة المهنة

قال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إنّ النقابة لن تمنح أي خريج من كليات التربية الرياضية، تصريحا لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، موضحا أنّ هناك نقابة لخريجي علوم الصحة الرياضية، ولن يُسمح لهم بممارسة المهنة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي خريج تربية رياضية يزاول المهنة: «إذا وجدت هيئة الرقابة والاعتماد أي خريج تربية رياضية في أي مستشفى، يُلغى ترخيصها فورا».

وعرض النقيب العام للعلاج الطبيعي، خلال انعقاد الجمعية العمومية للنقابة قبل قليل، تجديد الثقة واستمرار المجلس حتى صدور قانون النقابة الجديد، وهو ما وافقت عليه النقابة.

وأضاف نقيب أطباء العلاج الطبيعي، أنّ النقابة تعرضت لرفع 6 دعاوى قضائية، رفضتها المحكمة، وكان آخرها في يونيو الماضي، لافتا إلى أنّ هناك توقيعات من مجموعة من الأعضاء على تجديد الثقة لمجلس النقابة حتى الانتهاء من تعديل القانون الحالي، إذ إنّ به عوار لا يتيح إجراء انتخابات حالية وإلا سيتم الطعن عليها.

قانون النقابة الجديد

وأكد سعد، أنّ دور النقابة يتمثل في تطوير مناهج التعليم، لافتا إلى أنّ هناك عدد كبير من أطباء العلاج الطبيعي حاصلين على درجات الدكتوراه في مجال التغذية العلاجية، ويجب استغلالهم لإفادة المواطنين، مضيفا: «ممتن لكل قيادات العلاج الطبيعي الذين أثبتوا كفاءتهم في عدة مجالات، سواء هيئة الجودة أو الإدارات الطبية».

اللجنة النقابية تسعى لوضع معايير

من جانبه، قال الدكتور شوقي حافظ، وكيل النقابة، إنّ اللجنة النقابية العمالية للتأهيل الحركي تسعى لوضع معايير لاعتمادها في هيئة الرقابة والجودة، لمنع خريجي كليات التربية الرياضية، من ممارسةى مهنة العلاج الطبيعي.