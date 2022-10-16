تأجيل نظر قضية «عروسة الإسماعيلية» لجلسة 23 أكتوبر

أجلت محكمة جنح الإسماعيلية، برئاسة المستشار عمر نصار، وعضوية المستشار هشام خالد، وأمانة سر محمد قطب ومحمد محمود علي ومحمد نصر الدين وأسامة بركات، أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته لجلسة 23 أكتوبر الجاري.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى طلبات دفاع الزوج «عبد الله. م»، المتهم بضرب زوجته واحتجازها، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «عروسة الإسماعيلية».

محامي المتهم يطلب التأجيل للإطلاع

وطلب الأمير ربيع، محامي المتهم، تأجيل القضية لحين الإطلاع على أوراق القضية والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة على مدار الأيام الماضية، كما طالب خلال أولى الجلسات التي شهدتها محكمة جنح الإسماعيلية اليوم، الحصول على نسخة من أوراق القضية.

محامي عروس الإسماعيلية يطالب بالتعويض

فيما طالب أشرف ثابت، محامي «عروسة الإسماعيلية»، بحق مدني للمجني عليها بمبلغ قيمته 101 ألف جنيه، كما طالب بإثبات إصابات المجني عليها المذكورة في تقرير الطب الشرعي إثر اعتداء الزوج عليها.

وشهدت المحكمة حضور المتهم بالاعتداء على زوجته «عبد الله. م» من محبسه بمرافقة قوة شرطية من قسم ثان الإسماعيلية.

وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة قبل 4 أيام محبوسا بتهمة الاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها في منزل أحد ذويه وإحداث بعض الإصابات بها.