«المحامين» تعرض الدفاع عن عروس الإسماعيلية بالمجان.. زوجها احتجزها 15 يوما

قال إبراهيم عبدالرحيم نقيب المحامين في الإسماعيلية، إن النقابة جاهزة ومستعدة للوقوف بشكل كامل مع العروس ضحية اعتداء زوجها عليها، دون تحملها أي نفقات لحين انتهاء القضية، مشيراً إلى أن الواقعة غريبة على المجتمع.

وأضاف لـ«الوطن»، أن احتجاز الزوجة والاعتداء عليها بالضرب أمر يعاقب عليه القانون، قائلاً «لايجوز للزوج بأي شكل احتجاز الزوجة عنوة، وعليه أن يسلك المسلك القانوني، من خلال التقدم للنيابة وطلبها للطاعة حال تركها للمنزل دون وجه حق».

محامية: الاحتجاز تهمة يُعاقب عليها أمام محكمة الجنايات

وقالت آية عبد السلام، محامية أمام محاكم الجنايات ودوائر الاستئناف، إن الزوج المتهم في واقعة عروس الإسماعيلية قد يواجه عدة اتهامات أمام محكمة الجنايات، إضافة إلى جنحة اعتدائه بالضرب على زوجته وإحداث إصابات بها.

وأضافت لـ«الوطن»، أن عروس الإسماعيلية اتهمت زوجها أمس باحتجازها 15 يوما متواصلة في منزل شقيقه، واعتدائهما بالضرب عليها بشكل مستمر.

وقالت إن زوجها اعتدى بالضرب عليها بعصا «شومة»، وأصابها في الرأس ومناطق أخرى بالجسم، إضافة إلى نزيف في العين وكدمات في الوجه.

وأشارت المحامية إلى أن تهمة الاحتجاز حال تأكيدها في تحريات المباحث الجنائية، فإن المتهم سيواجه عقوبة أمام محكمة الجنايات، متابعة «في حال إثبات اعتدائه عليها بشومة ستكون العقوبة هي الحبس».

عرض عروس الإسماعيلية على الطب الشرعي

وأمرت النيابة العامة، أمس الاثنين، باحتجاز زوج متهم باحتجاز زوجته بمسكن شقيقه، وتعديه عليها بالضرب محدثًا إصابات بها، بعدما رصدت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام أخبارًا حول الواقعة التي تزامنت مع تَقدُّم المجني عليها بشكواها مرفقًا به تقرير طبيٌّ بإصاباتها.

وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها، وطلبت تقرير بالاصابات الموجودة بها.

الزوج أنكر الاتهامات

وبحسب بيان النيابة العامة، فإنه تم سؤال المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لخمسة عشر يومًا بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها، وباستجواب المتهم أنكر وادَّعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها.