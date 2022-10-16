وفد الاتحاد الأفريقي يشيد بـ«رواد 2030».. ويطلب التعاون في «عيادات الأعمال»

استضاف مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدا من الاتحاد الأفريقي، في إطار فتح باب التقديم للدورة الثانية من الحاضنة المصرية الأفريقية، بمقر عيادات الأعمال الخاصة برواد 2030 في الجريك كامبس، وضم الوفد عددا من رواد الأعمال والجهات الداعمة والإعلاميين، حيث أثنى الوفد بمشروع رواد 2030، والأنشطة التي ينفذها على أرض الواقع، مشيدًا بتقديم المشروع خدمات حقيقية على أرض الواقع لرواد الأعمال وللمهتمين بمجال ريادة الأعمال.

واستعرض القائمون على المشروع الأنشطة الخاصة برواد 2030، والحاضنة المصرية الأفريقية، فضلا عن استعراض نموذج لعيادات الأعمال وكيفية عملها وتلقي الاستشارات والالتحاق بها.

مشروعات رواد الأعمال

وأشاد الوفد الأفريقي، بعيادات الأعمال الخاصة برواد 2030، والحاضنة المصرية الأفريقية، وأبدوا رغبتهم في الالتحاق بها، كما طلب الوفد التعاون في برامج نقل الخبرات للاستفادة من العيادات وغيرها من المشروعات التي يقدمها رواد 2030.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، أنّ مبادرة عيادات الأعمال في مصر هدفها الرئيسي تقديم استشارات في المجالات كافة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وللمتعثرين من أصحاب الشركات الناشئة بهدف استكمال مشروعاتهم.

استشارات في عيادات الأعمال

وأوضحت خليل، أنّ العيادات تقدم استشارات عامة ومالية وقانونية تهدف إلى تكوين مرجعية قانونية، مشيرة إلى أنّ من ضمن أهداف العيادات، المحافظة على استدامة الشركات الناشئة.

وعن الحاضنة المصرية الأفريقية، قالت خليل إنّها تقدم الدعم الكامل لشباب القارة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال، الذين لديهم أفكار مبتكرة لشركات ناشئة.

وأفادت خليل بأنّ توجه المشروع لإطلاق الحاضنة المصرية الأفريقية، نابعا من اهتمام الدولة المصرية بالقارة الأفريقية وبشبابها لتنمية القارة بشكل عام، مضيفة أنّ طاقة الشباب في القارة ستنهض بها اقتصاديا، وذلك عن طريق المشروعات والأفكار المبتكرة لدى الشباب.